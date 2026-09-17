Фільм "Сліди" представить Україну на премії "Оскар"

Фото: Український Оскарівський Комітет

Документальний фільм "Сліди" режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк представить Україну на 99-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Український Оскарівський комітет повідомив у Фейсбуці.

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Україну на Оскарі представить фільм "Сліди"

Український Оскарівський комітет зазначив, що цього року вибір був непростим. До національного відбору потрапили сильні роботи, які по-своєму розповідають про Україну та її досвід під час війни.

У комітеті назвали "Сліди" документальним фільмом про досвід, про який складно говорити, та про жінок, які знаходять у собі сили не мовчати.

Стрічка розповідає про українських жінок, які пережили сексуальне насильство й тортури під час російської агресії. Фільм зосереджується на спільноті жінок, які говорять про пережите та шукають справедливості.

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Однією з героїнь є Ірина Довгань — колишня полонянка, яка стала активісткою та документує свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях України.

Режисерка Аліса Коваленко назвала вибір фільму великою честю та відповідальністю.

"Це можливість привернути увагу світу до злочинів сексуального насильства й катувань, вчинених російськими окупантами, і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати про пережите".

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Які фільми змагалися за право представляти Україну

Цього року до національного відбору подали вісім фільмів:

"Вічник", режисер Іван Ніколайчук;

"Війна очима тварин", режисери Мирослав Слабошпицький, Юлія Шашкова, Максим Тузов, Олексій Мамедов, Святослав Костюк, Іван Сауткін, Андрій Лідаговський;

"Кіллхаус", режисер Любомир Левицький;

"Останній Прометей Донбасу", режисер Антон Штукаи;

"Простий Солдат", режисери Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус;

"Сліди", режисери Аліса Коваленко, Марися Нікітюк;

"Тиха повінь", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;

The Last Message, режисери Андрій Волошин, Олексій Лебедєв.

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Рішення ухвалив Український Оскарівський комітет у складі 12 осіб. Його сформували шляхом голосування членів Української кіноакадемії та затвердили Американською академією кінематографічних мистецтв і наук.

Фільм "Сліди" вже отримав низку нагород на міжнародних кінофестивалях. Серед них — Berlinale, Movies That Matter у Гаазі та Millenium Docs Against Gravity. Також стрічка потрапила до топ-20 фільмів глядацьких фаворитів документального фестивалю Hot Docs у Торонто. Українська прем'єра відбулася на Docudays UA.

Шортлист із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" оголосять 15 грудня 2026 року.

П'ять номінантів у цій категорії стануть відомі 21 січня 2027 року. Церемонія вручення 99-ї премії "Оскар" відбудеться 14 березня 2027 року.

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