Польща здивована планами фон дер Ляєн використати залишки SAFE для України

Польща опинилася серед країн ЄС, які були здивовані заявою голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про можливе спрямування невикористаних коштів оборонної програми SAFE на спільні проєкти з Україною. Варшава сама розраховувала отримати ці гроші для власних оборонних програм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі польського радіо RMF24.

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Польща готувала власні проєкти на кошти SAFE

Ще влітку польська влада заявляла, що планує подати заявку на другий етап програми SAFE. Варшава хотіла отримати частину коштів, які інші країни не встигли використати.

Ці гроші планували спрямувати на власні оборонні розробки. Польська сторона вже готувала конкретні проєкти для подання.

Тепер ці плани опинилися під загрозою. За словами Урсули фон дер Ляєн, залишкові кошти SAFE планують спрямувати не країнам ЄС, а на спільні програми з українською оборонною промисловістю.

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Дипломатичне джерело в Брюсселі заявило журналістці RMF FM, що держави-члени ЄС не проводили попередніх консультацій із Єврокомісією щодо такого рішення.

"Такої розмови з Єврокомісією не було. Наразі саме ми, держави-члени, погашаємо кошти цієї позики, а не Єврокомісія", — заявив співрозмовник.

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Скільки грошей може залишитися у програмі

Суть претензії полягає в тому, що SAFE є позикою, яку беруть на себе країни ЄС і потім самі виплачують. Тому, на думку деяких європейських столиць, саме держави мають вирішувати, куди спрямовувати невикористані кошти.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що точну суму ще уточнюють. Орієнтовно може йтися про 10-20 млрд євро.

Ці кошти планують спрямувати на спільні оборонні розробки України та ЄС. Серед них, зокрема, називають систему протиракетної оборони FREYA.

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Скільки грошей реально залишиться невикористаними, поки невідомо. Країни ЄС мають до кінця жовтня відзвітувати про свої проєкти. Після цього стане зрозуміло, який обсяг коштів буде вивільнено.

Раніше неофіційно згадувалася сума близько 10 млрд євро. Італія отримала майже 15 млрд євро, але досі не підписала угоду на всю суму. Там оцінюють, як позика вплине на бюджетний дефіцит.

Схожа ситуація склалася в Угорщині, якій виділили приблизно 16 млрд євро.

Джерела в Брюсселі прокоментували ситуацію словами: "Поки що це ділити шкуру невбитого ведмедя".

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Більше про програму

Програма ЄС SAFE обсягом 150 млрд євро передбачає надання державам-членам пільгових кредитів на оборонні потреби.

Оскільки частина країн Євросоюзу не повністю використала доступне їм фінансування, утворився залишок невикористаних коштів. Цей залишок тепер планують спрямувати на нову програму спільних проєктів із підприємствами українського оборонно-промислового комплексу.

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