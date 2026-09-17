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Рашисты снова атакуют Киев реактивными "шахедами": известно о попаданиях в Подольском районе
В Киеве во время воздушной тревоги утром вновь раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В Воздушных силах предупредили о движении реактивных беспилотников в сторону столицы.
Впоследствии в Киеве раздались взрывы.
Мэр Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе в результате повторного попадания БПЛА произошло возгорание в административном здании.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину ракетами и 157 дронами. ПВО сбила 131 цель.
- В результате ночного удара РФ по Киеву пострадали 18 человек, в том числе двое детей.
- Известно о повреждениях домов, учебных заведений и железнодорожных путей.
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