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Новини Обстріли Києва
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Рашисти знову атакують Київ реактивними "шахедами": відомо про влучання у Подільському районі

Київ знову атакують реактивні шахеди: подробиці

У Києві під час повітряної тривоги вранці знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Повітряних силах попередили про рух реактивних безпілотників у бік столиці.

Згодом у Києві пролунали вибухи.

Мер Віталій Кличко заявив, що у Подільському районі, внаслідок повторного влучання БпЛА, сталося загоряння в адміністративний будівлі.

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Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знекшодила 131 ціль.
  • Внаслідок нічного удару РФ по Києву постраждали 18 осіб, зокрема двоє дітей.
  • Відомо про пошкодження будинків, навчальних закладів та залізничної колії.

Читайте: Росія атакувала Одесу: постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

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