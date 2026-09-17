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Рашисти знову атакують Київ реактивними "шахедами": відомо про влучання у Подільському районі
У Києві під час повітряної тривоги вранці знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У Повітряних силах попередили про рух реактивних безпілотників у бік столиці.
Згодом у Києві пролунали вибухи.
Мер Віталій Кличко заявив, що у Подільському районі, внаслідок повторного влучання БпЛА, сталося загоряння в адміністративний будівлі.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знекшодила 131 ціль.
- Внаслідок нічного удару РФ по Києву постраждали 18 осіб, зокрема двоє дітей.
- Відомо про пошкодження будинків, навчальних закладів та залізничної колії.
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