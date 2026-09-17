Рашисти знову атакують Київ реактивними "шахедами": відомо про влучання у Подільському районі

У Києві під час повітряної тривоги вранці знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Повітряних силах попередили про рух реактивних безпілотників у бік столиці.

Згодом у Києві пролунали вибухи.

Мер Віталій Кличко заявив, що у Подільському районі, внаслідок повторного влучання БпЛА, сталося загоряння в адміністративний будівлі.

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Що передувало?

За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знекшодила 131 ціль.

Внаслідок нічного удару РФ по Києву постраждали 18 осіб, зокрема двоє дітей.

Відомо про пошкодження будинків, навчальних закладів та залізничної колії.

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