Именно из-за войны между РФ и Украиной растут цены на топливо, но все это очень скоро закончится, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной роста цен на дизельное топливо является война между РФ и Украиной, и что она "очень скоро закончится".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время выступления в Гастонии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я закончил восемь войн. И самая тяжелая — это Россия, Украина. Они ненавидят... два лидера так сильно ненавидят друг друга", — отметил он.

По словам Трампа, якобы именно война между РФ и Украиной приводит к росту цен на дизельное топливо.

"Но все это очень скоро закончится, и в итоге вы получите страну, которую никто никогда раньше не видел", — добавил он.

Читайте: Команды Украины и США работают над встречей Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН, - МИД

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе. Он планирует обсудить морское и энергетическое перемирие.

Читайте: Генпрокурор США Бланш не планирует расследовать финансирование празднования свадьбы Трампа-младшего российским олигархом