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Именно из-за войны между РФ и Украиной растут цены на топливо, но все это очень скоро закончится, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной роста цен на дизельное топливо является война между РФ и Украиной, и что она "очень скоро закончится".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время выступления в Гастонии.
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"Я закончил восемь войн. И самая тяжелая — это Россия, Украина. Они ненавидят... два лидера так сильно ненавидят друг друга", — отметил он.
По словам Трампа, якобы именно война между РФ и Украиной приводит к росту цен на дизельное топливо.
"Но все это очень скоро закончится, и в итоге вы получите страну, которую никто никогда раньше не видел", — добавил он.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе. Он планирует обсудить морское и энергетическое перемирие.
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