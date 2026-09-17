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Новости Заявления Трампа
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Именно из-за войны между РФ и Украиной растут цены на топливо, но все это очень скоро закончится, - Трамп

Трамп связывает войну РФ против Украины и рост цен на топливо

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной роста цен на дизельное топливо является война между РФ и Украиной, и что она "очень скоро закончится".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время выступления в Гастонии.

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"Я закончил восемь войн. И самая тяжелая — это Россия, Украина. Они ненавидят... два лидера так сильно ненавидят друг друга", — отметил он.

По словам Трампа, якобы именно война между РФ и Украиной приводит к росту цен на дизельное топливо.

"Но все это очень скоро закончится, и в итоге вы получите страну, которую никто никогда раньше не видел", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе. Он планирует обсудить морское и энергетическое перемирие.

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Автор: 

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Топ комментарии
+33
Дебіл.
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17.09.2026 10:44 Ответить
+27
Якщо коротко:
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17.09.2026 10:44 Ответить
+25
Рудий довбойоб🤦
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17.09.2026 10:44 Ответить

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