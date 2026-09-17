УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16863 відвідувача онлайн
Новини Заяви Трампа
3 286 44

Саме через війну РФ та України зростають ціни на пальне, але все це дуже скоро закінчиться, - Трамп

Трамп пов’язує війну РФ проти України та зростання цін на пальне

Президент США Дональд Трамп заявив, що причина зростання цін на дизельне пальне у війні РФ та України, про це "дуже скоро закінчиться".

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час промови в Гастонії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я закінчив вісім воєн. І найважча - це Росія, Україна. Вони ненавидять... двоє лідерів так сильно ненавидять один одного", - зауважив він.

За словами Трампа, нібито саме війна РФ та України піднімає ціни на дизельне пальне.

"Але все це дуже скоро закінчиться, і зрештою ви отримаєте країну, якої ніхто ніколи раніше не бачив", - додав він.

Читайте: Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа на Генасамблеї ООН, - МЗС

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Він планує обговорити морське та енергетичне перемир’я.

Читайте: Генпрокурор США Бланш не планує розслідувати фінансування святкування весілля Трампа-молодшого російським олігархом

Автор: 

війна (1696) росія (47785) США (22625) Трамп Дональд (8228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Дебіл.
показати весь коментар
17.09.2026 10:44 Відповісти
+27
Якщо коротко:
показати весь коментар
17.09.2026 10:44 Відповісти
+25
Рудий довбойоб🤦
показати весь коментар
17.09.2026 10:44 Відповісти

Завантаження...

 
 