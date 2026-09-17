Саме через війну РФ та України зростають ціни на пальне, але все це дуже скоро закінчиться, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що причина зростання цін на дизельне пальне у війні РФ та України, про це "дуже скоро закінчиться".

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час промови в Гастонії.

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Подробиці

"Я закінчив вісім воєн. І найважча - це Росія, Україна. Вони ненавидять... двоє лідерів так сильно ненавидять один одного", - зауважив він.

За словами Трампа, нібито саме війна РФ та України піднімає ціни на дизельне пальне.

"Але все це дуже скоро закінчиться, і зрештою ви отримаєте країну, якої ніхто ніколи раніше не бачив", - додав він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Він планує обговорити морське та енергетичне перемир’я.

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