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Саме через війну РФ та України зростають ціни на пальне, але все це дуже скоро закінчиться, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що причина зростання цін на дизельне пальне у війні РФ та України, про це "дуже скоро закінчиться".
Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час промови в Гастонії.
Подробиці
"Я закінчив вісім воєн. І найважча - це Росія, Україна. Вони ненавидять... двоє лідерів так сильно ненавидять один одного", - зауважив він.
За словами Трампа, нібито саме війна РФ та України піднімає ціни на дизельне пальне.
"Але все це дуже скоро закінчиться, і зрештою ви отримаєте країну, якої ніхто ніколи раніше не бачив", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Він планує обговорити морське та енергетичне перемир’я.
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+33 Валерий Петрушко #439295
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показати весь коментар17.09.2026 10:44 Відповісти Посилання
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