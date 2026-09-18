У Литвы есть те же данные о возможных гибридных атаках РФ, что и у союзников, - Будрис
Литва располагает такой же разведывательной информацией о возможных гибридных атаках со стороны России, как и другие страны региона и союзники,
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможных гибридных ударах России с применением дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину, в частности Польше.
В эфире LRT Будрис заявил, что обсуждал эту информацию с генеральным секретарем НАТО, его заместителем, а также командующими вооруженными силами европейских стран.
По его словам, эти консультации подтвердили, что союзники говорят об одной и той же угрозе.
"Такая же информация есть у Литвы, мы говорили об этом как о возможной операции под чужим флагом со стороны России", — заявил Будрис.
Министр не уточнил публично характер разведывательных данных, на которых основаны эти оценки.
Будрис назвал заявления частью скоординированного предупреждения
Глава литовского МИД считает, что публичные предупреждения политиков о возможных российских провокациях преследуют также превентивную цель.
По его словам, союзники стремятся продемонстрировать Москве, что потенциальные операции не останутся без внимания и могут вызвать реакцию НАТО.
Будрис отметил, что страны региона уже имеют опыт выявления и пресечения подобных операций, а также установления их возможных исполнителей и заказчиков.
"Россия не скроется. Нужно лишь избежать негативных последствий. Сегодня ситуация не изменилась", — заявил литовский министр.
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