Литва має ті самі дані про можливі гібридні атаки РФ, що й союзники, - Будріс

Литва має таку саму розвідувальну інформацію про можливі гібридні атаки Росії, як і інші країни регіону та союзники,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

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Так він прокоментував заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про можливі гібридні удари Росії із застосуванням дронів і ракет по країнах, які підтримують Україну, зокрема Польщі.

В ефірі LRT Будріс заявив, що обговорював цю інформацію з генеральним секретарем НАТО, його заступником, а також командувачами збройних сил європейських країн.

За його словами, ці консультації підтвердили, що союзники говорять про одну й ту саму загрозу.

"Така сама інформація є у Литви, ми говорили про це як про можливу операцію під чужим прапором з боку Росії", - заявив Будріс.

Міністр не уточнив публічно характеру розвідувальних даних, на яких ґрунтуються ці оцінки.

Будріс назвав заяви частиною скоординованого попередження

Глава литовського МЗС вважає, що публічні попередження політиків про можливі російські провокації мають також превентивну мету.

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За його словами, союзники прагнуть продемонструвати Москві, що потенційні операції не залишаться без уваги та можуть спричинити реакцію НАТО.

Будріс зазначив, що країни регіону вже мають досвід виявлення та припинення подібних операцій, а також встановлення їхніх можливих виконавців і замовників.

"Росія не сховається. Треба лише уникнути негативних наслідків. Сьогодні ситуація не змінилася", - заявив литовський міністр.

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