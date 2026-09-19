Россия требует от Японии убрать американские системы Typhon со своей территории

Россия направила Японии официальный протест с требованием убрать со своей территории американские системы Typhon, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

Об этом сообщило издание The Japan Times, передает Цензор.НЕТ.

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Учения Orient Shield

Совместные военные учения США, Японии и Австралии Orient Shield проходят с 8 по 24 сентября по всей стране, включая остров Хоккайдо.

По словам министра обороны Синдзиро Коидзуми, после завершения учений системы Typhon планируется перебросить на американскую военную базу в Японии примерно с середины октября. Он подчеркнул, что речь идет о чисто временном развертывании для учений.

"Американская сторона сообщила нам, что это не является постоянным развертыванием в Японии", - заявил министр.

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Это развертывание станет лишь третьим в Японии - ранее систему отправляли на авиабазу Каноя в префектуре Кагосима в июне и на авиабазу Корпуса морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути в 2025 году.

Заявление МИД России

"Японскому посольству было четко доведено, что развертывание этого типа вооружений на японской территории, в частности под предлогом военных учений, является абсолютно недопустимым, поскольку это создает угрозу безопасности России", - заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова 18 сентября.

По её словам, Япония должна вернуться к "политике пацифизма". Она заявила об обеспокоенности России тем, что учения пройдут в районах Японии, расположенных вблизи российской территории на Дальнем Востоке, и предупредила о возможных "компенсирующих контрмерах".

Китай также резко раскритиковал эти шаги, назвав развертывание ещё одним примером ускоренной ремилитаризации Японии.

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Более широкий контекст

Учения состоятся всего через несколько недель после того, как Путин впервые посетил группу оккупированных Россией островов у восточного побережья Хоккайдо, которые Япония считает своими "северными территориями" - этот визит вызвал решительную реакцию Токио.

После этого Россия провела демонстративные ракетные учения вблизи Южных Курильских островов, задействовав ударную группу Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера "Варьгаг", атомной подводной лодки "Омск" и берегового ракетного комплекса "Бастион".

Что такое Typhon

Батарея MRC Typhon состоит из четырёх пусковых установок, мобильного командного пункта на прицепе и других вспомогательных транспортных средств и оборудования.

Каждая пусковая установка содержит четыре ячейки, в которых могут размещаться имеющиеся типы корабельных ракет - дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk для ударов по наземным целям или зенитные ракеты большой дальности SM-6, способные перехватывать воздушные и баллистические объекты и поражать наземные и надводные цели.

Пусковые установки Mk 70 комплекса MRC Typhon являются развитием корабельных вертикальных пусковых установок Mk 41, адаптированных для наземных пусков.

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