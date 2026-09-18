Росія вимагає від Японії прибрати американські системи Typhon зі своєї території
Росія направила офіційний протест Японії з вимогою прибрати зі своєї території американські системи Typhon, здатні запускати крилаті ракети Tomahawk та зенітні ракети SM-6.
Про це повідомило видання The Japan Times, передає Цензор.НЕТ.
Навчання Orient Shield
Спільні військові навчання США, Японії та Австралії Orient Shield проходять з 8 по 24 вересня по всій країні, включно з островом Хоккайдо.
За словами міністра оборони Сіндзіро Коїдзумі, після завершення навчань системи Typhon планується перекинути на американську військову базу в Японії приблизно з середини жовтня. Він наголосив, що йдеться про суто тимчасове розгортання для навчань.
"Американська сторона поінформувала нас, що це не є постійним розгортанням у Японії", — заявив міністр.
- Це розгортання стане лише третім у Японії — раніше систему відправляли на авіабазу Каноя в префектурі Кагосіма в червні та на авіабазу Корпусу морської піхоти США Івакуні в префектурі Ямагуті у 2025 році.
Заява МЗС Росії
"Японському посольству було чітко доведено, що розгортання цього типу зброї на японській території, зокрема під приводом військових навчань, є абсолютно неприпустимим, оскільки це створює загрозу безпеці Росії", — заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова 18 вересня.
За її словами, Японія має повернутися до "політики пацифізму". Вона заявила про занепокоєння Росії тим, що навчання відбудуться в районах Японії, розташованих поблизу російської території на Далекому Сході, і попередила про можливі "компенсуючі контрзаходи".
Китай також різко розкритикував ці кроки, назвавши розгортання ще одним прикладом прискореної ремілітаризації Японії.
Ширший контекст
Навчання відбудуться лише через кілька тижнів після того, як Путін уперше відвідав групу окупованих Росією островів біля східного узбережжя Хоккайдо, які Японія вважає своїми "північними територіями" — цей візит викликав рішучу реакцію Токіо.
Після цього Росія провела демонстративні ракетні навчання поблизу Південних Курильських островів, залучивши ударну групу Тихоокеанського флоту у складі ракетного крейсера "Варяг", атомного підводного човна "Омск" та берегового ракетного комплексу "Бастіон".
Що таке Typhon
- Батарея MRC Typhon складається з чотирьох пускових установок, мобільного командного пункту на причепі та інших допоміжних транспортних засобів і обладнання.
- Кожна пускова установка містить чотири комірки, в яких можуть розміщуватися наявні типи корабельних ракет — дозвукові крилаті ракети Tomahawk для ударів по наземних цілях або зенітні ракети великої дальності SM-6, здатні перехоплювати повітряні та балістичні об'єкти й уражати наземні та надводні цілі.
- Пускові установки Mk 70 комплексу MRC Typhon є розвитком корабельних вертикальних пускових установок Mk 41, адаптованих для наземних пусків.
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Тимчасове розгортання конвенційних ракет у Японії - загроза.
Я не розумію у всьому цьому дві речі:
За кого мають кацапи Західний Світ?
Що собі думає цей Західний Світ?