Росія вимагає від Японії прибрати американські системи Typhon зі своєї території

Росія направила офіційний протест Японії з вимогою прибрати зі своєї території американські системи Typhon, здатні запускати крилаті ракети Tomahawk та зенітні ракети SM-6.

Про це повідомило видання The Japan Times, передає Цензор.НЕТ.

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Навчання Orient Shield

Спільні військові навчання США, Японії та Австралії Orient Shield проходять з 8 по 24 вересня по всій країні, включно з островом Хоккайдо.

За словами міністра оборони Сіндзіро Коїдзумі, після завершення навчань системи Typhon планується перекинути на американську військову базу в Японії приблизно з середини жовтня. Він наголосив, що йдеться про суто тимчасове розгортання для навчань.

"Американська сторона поінформувала нас, що це не є постійним розгортанням у Японії", — заявив міністр.

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Це розгортання стане лише третім у Японії — раніше систему відправляли на авіабазу Каноя в префектурі Кагосіма в червні та на авіабазу Корпусу морської піхоти США Івакуні в префектурі Ямагуті у 2025 році.

Заява МЗС Росії

"Японському посольству було чітко доведено, що розгортання цього типу зброї на японській території, зокрема під приводом військових навчань, є абсолютно неприпустимим, оскільки це створює загрозу безпеці Росії", — заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова 18 вересня.

За її словами, Японія має повернутися до "політики пацифізму". Вона заявила про занепокоєння Росії тим, що навчання відбудуться в районах Японії, розташованих поблизу російської території на Далекому Сході, і попередила про можливі "компенсуючі контрзаходи".

Китай також різко розкритикував ці кроки, назвавши розгортання ще одним прикладом прискореної ремілітаризації Японії.

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Ширший контекст

Навчання відбудуться лише через кілька тижнів після того, як Путін уперше відвідав групу окупованих Росією островів біля східного узбережжя Хоккайдо, які Японія вважає своїми "північними територіями" — цей візит викликав рішучу реакцію Токіо.

Після цього Росія провела демонстративні ракетні навчання поблизу Південних Курильських островів, залучивши ударну групу Тихоокеанського флоту у складі ракетного крейсера "Варяг", атомного підводного човна "Омск" та берегового ракетного комплексу "Бастіон".

Що таке Typhon

Батарея MRC Typhon складається з чотирьох пускових установок, мобільного командного пункту на причепі та інших допоміжних транспортних засобів і обладнання.

Кожна пускова установка містить чотири комірки, в яких можуть розміщуватися наявні типи корабельних ракет — дозвукові крилаті ракети Tomahawk для ударів по наземних цілях або зенітні ракети великої дальності SM-6, здатні перехоплювати повітряні та балістичні об'єкти й уражати наземні та надводні цілі.

Пускові установки Mk 70 комплексу MRC Typhon є розвитком корабельних вертикальних пускових установок Mk 41, адаптованих для наземних пусків.

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