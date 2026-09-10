Японія закликала переглянути нову мапу світу, яку ухвалила Генеральна Асамблея ООН 4 вересня. На думку Токіо, на карті Equal Earth спірні Курильські острови зобразили як частину території Росії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву японського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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Вимога Японії

Водночас Японія була серед 164 членів-держав ООН, які підтримали резолюцію щодо нової карти світу. Тепер країна висловила незгоду, оскільки Курильські острови, відомі в Японії як Північні території, зображені тим самим кольором, що й Росія.

Речник уряду Японії Мінору Кіхара заявив, що нова картографічна проєкція Equal Earth містить зображення, яке суперечить позиції уряду країни. Однак він не повідомив, коли саме уряд країни звернув на це увагу.

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За його словами, Японія прагне не допустити поширення "хибних уявлень" щодо своїх територій і географічних назв.

"Ми подали протест оператору сайту через дипломатичні канали та вимагали виправити це зображення", — додав Кіхара.

Більше про мапу світу

4 вересня генеральна асамблея ООН проголосувала за мапу Equal Earth замість традиційної проєкції Меркатора.

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Карта має точніше передавати співвідношення площ материків, ніж традиційна проєкція Меркатора: Африка на ній виглядає значно більшою, а Європа та Північна Америка – меншими. За резолюцію проголосували 164 держави.

Створили її у 2018 році картографи Боян Шаврич, Том Паттерсон і Бернхард Дженні.

На цій карті окупований Крим зобразили не таким кольором, як всю Україну — тому постійне представництво України при ООН не підтримало резолюцію.

Її розробили як альтернативу популярним проєкціям, зокрема Робінсона, але Equal Earth зберігає правильне співвідношення площ материків і країн.

Резолюція закликає ширше використовувати її в освіті, картографії та цифрових сервісах, але не забороняє Меркатора і не робить Equal Earth юридично обов'язковою для всіх карт ООН.

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Що відомо про Курильські острови

Нині Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області РФ. Проте Японія це оскаржує і вважає чотири острови, зокрема Ітуруп, своєю територією, яку СРСР захопив у Другій світовій війні.

21 березня 2022 року Росія вийшла з тривалих перемовин і заморозила спільні економічні проєкти, повʼязані з Курильськими островами. Причиною стало приєднання Японії до санкцій Заходу через війну Росії проти України.

31 березня 2022 року Японія визнала Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією". Україна також визнала Курильські острови окупованою територією Японії.

13 серпня 2026 року уперше за час свого президентства російський диктатор Путін відвідав острів Ітуруп, на який претендує Японія. Це викликало різке засудження з боку Токіо.

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