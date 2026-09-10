Япония призвала пересмотреть новую карту мира, утвержденную Генеральной Ассамблеей ООН 4 сентября. По мнению Токио, на карте Equal Earth спорные Курильские острова изображены как часть территории России.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление японского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

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Требование Японии

В то же время Япония была среди 164 государств-членов ООН, поддержавших резолюцию о новой карте мира. Теперь страна выразила несогласие, поскольку Курильские острова, известные в Японии как Северные территории, изображены тем же цветом, что и Россия.

Пресс-секретарь правительства Японии Минору Кихара заявил, что новая картографическая проекция Equal Earth содержит изображение, противоречащее позиции правительства страны. Однако он не сообщил, когда именно правительство страны обратило на это внимание.

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По его словам, Япония стремится не допустить распространения "ложных представлений" о своих территориях и географических названиях.

"Мы подали протест оператору сайта по дипломатическим каналам и потребовали исправить это изображение", — добавил Кихара.

Подробнее о карте мира

4 сентября Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за карту Equal Earth вместо традиционной проекции Меркатора.

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Карта должна более точно передавать соотношение площадей материков, чем традиционная проекция Меркатора: Африка на ней выглядит значительно больше, а Европа и Северная Америка — меньше. За резолюцию проголосовали 164 государства.

Создали ее в 2018 году картографы Боян Шаврич, Том Паттерсон и Бернхард Дженни.

На этой карте оккупированный Крым изображен не тем же цветом, что и вся Украина — поэтому постоянное представительство Украины при ООН не поддержало резолюцию.

Ее разработали в качестве альтернативы популярным проекциям, в частности проекции Робинсона, но Equal Earth сохраняет правильное соотношение площадей континентов и стран.

Резолюция призывает шире использовать ее в образовании, картографии и цифровых сервисах, но не запрещает проекцию Меркатора и не делает Equal Earth юридически обязательной для всех карт ООН.

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Что известно о Курильских островах

В настоящее время Курильские острова административно относятся к Сахалинской области РФ. Однако Япония оспаривает это и считает четыре острова, в частности Итуруп, своей территорией, которую СССР захватил во Второй мировой войне.

21 марта 2022 года Россия вышла из длительных переговоров и заморозила совместные экономические проекты, связанные с Курильскими островами. Причиной стало присоединение Японии к санкциям Запада из-за войны России против Украины.

31 марта 2022 года Япония признала Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией". Украина также признала Курильские острова оккупированной территорией Японии.

13 августа 2026 года впервые за время своего президентства российский диктатор Путин посетил остров Итуруп, на который претендует Япония. Это вызвало резкое осуждение со стороны Токио.

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