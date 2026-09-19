Путинская геополитика, Незнайка на Луне, антикоррупционная команда. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

Что произошло?

Читайте также на "Цензор.НЕТ":В Украине "космический" дефицит денег, но мы найдем выход, — Зеленский

...А что, так можно было?

Профессиональный отбор

Героический поступок

Антикоррупционная команда

Как всегда

Сказал — приехал

Цигель, цигель, ай-люлю

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД призвали французов быть бдительными в своих заявлениях Мендель: Не позволяйте ввести себя в заблуждение

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчук давал деньги на первые шоу Зеленского, — Мендель

Путинская геополитика

Неожиданно...

Откровенный разговор

Новинка

Незнайка на Луне

Читайте также на "Цензор.НЕТ":США следует готовиться к боевым действиям вокруг Луны, — военный советник Трампа Кейн

Новая тема

На память...

Теперь только пешком

Мордор

Больше фотошопов смотрите здесь