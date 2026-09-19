Путінська геополітика, Незнайко на Місяці, антикорупційна команда. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Що сталося?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В України "космічний" дефіцит грошей, але ми знайдемо вихід, - Зеленський

...А що, так можна було?

Професійний добір

Героїчний вчинок

Антикорупційна команда

Як завжди

Сказав - приїхав

Цигель, цигель, ай люлю

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МЗС закликали французів бути пильними із заявами Мендель: Не дозволяйте ввести себе в оману

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведчук давав гроші на перші шоу Зеленського, - Мендель

Путінська геополітика

Раптово...

Вдверта розмова

Новинка

Незнайко на Місяці

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США слід готуватися до бойових дій навколо Місяця, - військовий радник Трампа Кейн

Нова тема

На згадку...

Тепер тільки пішки

Мордор

Більше фотошопів дивіться тут