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Новини Фотошопи політиків
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Путінська геополітика, Незнайко на Місяці, антикорупційна команда. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Що сталося?

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фотожаба

...А що, так можна було?

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Професійний добір

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Героїчний вчинок

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Антикорупційна команда

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Як завжди

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Сказав - приїхав

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Цигель, цигель, ай люлю

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фотожаба

Путінська геополітика

фотожаба

Раптово...

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Вдверта розмова

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Новинка

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Незнайко на Місяці

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Тепер тільки пішки

фотожаба

Мордор

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Автор: 

політика (5300) путін володимир (13641) фотожаба (15022) Мендель Юлія (263) Міндіч Тімур (332)
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Топ коментарі
+13
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19.09.2026 12:07 Відповісти
+13
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19.09.2026 12:19 Відповісти
+4
Бо планують цю стюардесу трохи пізніше відкопати.
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19.09.2026 12:04 Відповісти

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