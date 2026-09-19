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Путінська геополітика, Незнайко на Місяці, антикорупційна команда. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Що сталося?
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...А що, так можна було?
Професійний добір
Героїчний вчинок
Антикорупційна команда
Як завжди
Сказав - приїхав
Цигель, цигель, ай люлю
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Путінська геополітика
Раптово...
Вдверта розмова
Новинка
Незнайко на Місяці
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Нова тема
На згадку...
Тепер тільки пішки
Мордор
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Топ коментарі
+13 Ан Мур
показати весь коментар19.09.2026 12:07 Відповісти Посилання
+13 vitaliymkua
показати весь коментар19.09.2026 12:19 Відповісти Посилання
+4 Герхард
показати весь коментар19.09.2026 12:04 Відповісти Посилання
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