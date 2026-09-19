В ВР опровергли информацию о 26-дневном перерыве: парламент продолжает работать без перерыва

Верховная Рада продолжает работать без перерыва, народные депутаты трудятся не только в сессионном зале.

Об этом заявили в пресс-службе аппарата парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Непрерывная работа

"Парламент продолжает работать непрерывно. Помимо работы в сессионном зале народные депутаты также рассматривают законопроекты и принимают решения на заседаниях комитетов; работают в рабочих группах над законопроектами и поправками к ним; участвуют в парламентских слушаниях; работают во временных следственных и специальных комиссиях, во фракциях и депутатских группах, готовясь к дальнейшему рассмотрению вопросов в сессионном зале. Поэтому Верховная Рада не уходит на перерыв, а продолжает работать непрерывно. Работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп, ВСК и фракций продолжается", – подчеркнули в пресс-службе.

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Что предшествовало

Напомним, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада с 17 сентября по 13 октября не будет проводить пленарных заседаний. Перерыв продлится 26 дней.

Накануне заседание Верховной Рады отменили без предупреждения, поскольку часть чиновников уехала в Буковель на Карпатский саммит.

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