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Новости Заседание Верховной Рады
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В ВР опровергли информацию о 26-дневном перерыве: парламент продолжает работать без перерыва

В ВР опровергли информацию о перерыве

Верховная Рада продолжает работать без перерыва, народные депутаты трудятся не только в сессионном зале.

Об этом заявили в пресс-службе аппарата парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Непрерывная работа

"Парламент продолжает работать непрерывно. Помимо работы в сессионном зале народные депутаты также рассматривают законопроекты и принимают решения на заседаниях комитетов; работают в рабочих группах над законопроектами и поправками к ним; участвуют в парламентских слушаниях; работают во временных следственных и специальных комиссиях, во фракциях и депутатских группах, готовясь к дальнейшему рассмотрению вопросов в сессионном зале. Поэтому Верховная Рада не уходит на перерыв, а продолжает работать непрерывно. Работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп, ВСК и фракций продолжается", – подчеркнули в пресс-службе.

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Что предшествовало

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Автор: 

ВР (28417) парламент (870)
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Топ комментарии
+13
Виїздні саунні комітети. Тайські спа-комісії. Лаунч-бар фракції. Наш Лідор креативний і його бабуїн Арахімій теж креативний💩
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19.09.2026 22:06 Ответить
+5
А "слуги" і їх брати ОПЗЖ брешуть, брехали і будуть брехати. Так в п'ятницю депутати "ЄС" показували, що Рада була закрита.
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19.09.2026 22:00 Ответить
+5
особливо "26 зелених комісарів", працюють без 26 денної перерви, набиваючі свої мішки!
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19.09.2026 22:14 Ответить

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