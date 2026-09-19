У ВР заперечили 26-денну перерву: Парламент продовжує працювати безперервно
Верховна Рада продовжує працювати безперервно, народні депутати працюють не лише в сесійній залі.
Про це заявили у пресслужбі апарату Парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Безперервна робота
"Парламент продовжує працювати безперервно. Окрім роботи в сесійній залі народні депутати також розглядають законопроєкти та ухвалюють рішення на засіданнях комітетів; працюють в робочих групах над законопроєктами та поправками до них; беруть участь у парламентських слуханнях; працюють в тимчасових слідчих та спеціальних комісіях, у фракціях і депутатських групах, готуючись до подальшого розгляду питань у сесійній залі. Тож Верховна Рада не йде на перерву, а продовжує працювати безперервно. Робота комітетів, підкомітетів, робочих груп, ТСК та фракцій триває", – наголосили в пресслужбі.
Що передувало
- Нагадаємо, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада із 17 вересня до 13 жовтня не проводитиме пленарних засідань. Перерва триватиме 26 днів.
- Напередодні засідання Верховної Ради скасували без попередження, оскільки частина урядовців поїхала до Буковеля на Карпатський саміт.
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