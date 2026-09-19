УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8642 відвідувача онлайн
Новини Засідання Верховної Ради
1 144 25

У ВР заперечили 26-денну перерву: Парламент продовжує працювати безперервно

У ВР заперечили перерву

Верховна Рада продовжує працювати безперервно, народні депутати працюють не лише в сесійній залі.

Про це заявили у пресслужбі апарату Парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Безперервна робота

"Парламент продовжує працювати безперервно. Окрім роботи в сесійній залі народні депутати також розглядають законопроєкти та ухвалюють рішення на засіданнях комітетів; працюють в робочих групах над законопроєктами та поправками до них; беруть участь у парламентських слуханнях; працюють в тимчасових слідчих та спеціальних комісіях, у фракціях і депутатських групах, готуючись до подальшого розгляду питань у сесійній залі. Тож Верховна Рада не йде на перерву, а продовжує працювати безперервно. Робота комітетів, підкомітетів, робочих груп, ТСК та фракцій триває", – наголосили в пресслужбі.

Також читайте: У нардепів Зеленського вистачило голосів за знищення НАБУ/САП, а на реформи для отримання допомоги не вистачає, - Шабунін

Що передувало

  • Нагадаємо, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада із 17 вересня до 13 жовтня не проводитиме пленарних засідань. Перерва триватиме 26 днів.
  • Напередодні засідання Верховної Ради скасували без попередження, оскільки частина урядовців поїхала до Буковеля на Карпатський саміт.

Також читайте: Зеленський дорікнув Раді: нардепи провалили п’ять законів, які могли дати Україні понад $4 млрд

Автор: 

ВР (11651) парламент (686)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Виїздні саунні комітети. Тайські спа-комісії. Лаунч-бар фракції. Наш Лідор креативний і його бабуїн Арахімій теж креативний💩
показати весь коментар
19.09.2026 22:06 Відповісти
+5
А "слуги" і їх брати ОПЗЖ брешуть, брехали і будуть брехати. Так в п'ятницю депутати "ЄС" показували, що Рада була закрита.
показати весь коментар
19.09.2026 22:00 Відповісти
+5
особливо "26 зелених комісарів", працюють без 26 денної перерви, набиваючі свої мішки!
показати весь коментар
19.09.2026 22:14 Відповісти

Завантаження...

 
 