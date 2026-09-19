У ВР заперечили 26-денну перерву: Парламент продовжує працювати безперервно

Верховна Рада продовжує працювати безперервно, народні депутати працюють не лише в сесійній залі.

Про це заявили у пресслужбі апарату Парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Безперервна робота

"Парламент продовжує працювати безперервно. Окрім роботи в сесійній залі народні депутати також розглядають законопроєкти та ухвалюють рішення на засіданнях комітетів; працюють в робочих групах над законопроєктами та поправками до них; беруть участь у парламентських слуханнях; працюють в тимчасових слідчих та спеціальних комісіях, у фракціях і депутатських групах, готуючись до подальшого розгляду питань у сесійній залі. Тож Верховна Рада не йде на перерву, а продовжує працювати безперервно. Робота комітетів, підкомітетів, робочих груп, ТСК та фракцій триває", – наголосили в пресслужбі.

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Що передувало

Нагадаємо, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада із 17 вересня до 13 жовтня не проводитиме пленарних засідань. Перерва триватиме 26 днів.

Напередодні засідання Верховної Ради скасували без попередження, оскільки частина урядовців поїхала до Буковеля на Карпатський саміт.

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