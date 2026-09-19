Китай раскритиковал новый закон США о санкциях против РФ и Ирана: "Оставляем за собой право на все необходимые меры"

Китай раскритиковал новый закон США, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, который ужесточает санкции против России и продлевает меры в отношении Ирана. Закон также позволяет вводить пошлины до 100 % в отношении третьих стран, закупающих российскую нефть или газ. Среди этих стран — и Китай.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства торговли КНР, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция на новый закон

По словам пресс-секретаря, Китай "последовательно выступает против" односторонних санкций и так называемых вторичных санкций. По его словам, Пекин выступает против ограничений, не имеющих разрешения Совета Безопасности ООН или оснований в международном праве.

"Китай будет внимательно следить за дальнейшими шагами США и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты суверенитета, интересов развития и законных прав и интересов китайских компаний", — говорится в заявлении.

В то же время Пекин призвал к "стабильным торговым связям на основе диалога и консультаций".

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Угроза пошлин для покупателей российской нефти

Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон о "адских санкциях", который предусматривает возможность введения пошлин против стран, покупающих российскую нефть и газ. По данным Bloomberg, в пятерку крупнейших покупателей российских нефтепродуктов входят Китай, Индия и союзники США, в частности Турция.

Кроме того, противники закона предупреждают, что он может создать основания для введения пошлин против всего Европейского Союза, поскольку некоторые страны ЕС продолжают закупать российские энергоресурсы.

Переговоры на фоне обострения

Заявление Китая прозвучало накануне встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне в четверг, 24 сентября. Перед этими переговорами министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн проведут переговоры по вопросам торговли и другим проблемным вопросам в Нью-Йорке в воскресенье, 20 сентября.

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Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, который предусматривал введение 500%-ной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев сообщил о достижении договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта о санкциях против РФ.

28 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана. Документ поддержали 86 сенаторов.

7 августа законопроект о масштабных санкциях против РФ и Ирана поддержало подавляющее большинство Сената США. За его принятие проголосовали 86 сенаторов, против — лишь 11.

16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России имени покойного сенатора Линдси Грэма. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против — 159.

Законопроект предусматривает существенное усиление санкционного давления на Россию. В частности, он предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% против стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.

В пятницу, 18 сентября (по киевскому времени в ночь на субботу, 19 ноября) президент США Дональд Трамп подписал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.

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