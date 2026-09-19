Китай розкритикував новий закон США про санкції проти РФ та Ірану: "Залишаємо за собою право на всі необхідні заходи"

Китай розкритикував новий закон США імені покійного сенатора Ліндсі Грема, який посилює санкції проти Росії та продовжує заходи щодо Ірану. Закон також дозволяє вводити мита до 100% проти третіх країн, що купують російські нафту чи газ. Серед цих країн і Китай.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на заяву речника Міністерства комерції КНР, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція на новий закон

За словами речника, Китай "послідовно виступає проти" односторонніх санкцій та так званих вторинних санкцій. За його словами, Пекін виступає проти обмежень, які не мають дозволу Ради Безпеки ООН або підстав у міжнародному праві.

"Китай уважно стежитиме за подальшими кроками США та залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту суверенітету, інтересів розвитку та законних прав та інтересів китайських компаній",- сказано в заяві.

Водночас Пекін закликав до "стабільних торговельних зв'язків шляхом діалогу та консультацій".

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Загроза мит для покупців російської нафти

Президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон про "пекельні санкції", який передбачає можливість запровадження мит проти країн, що купують російську нафту і газ. За даними Bloomberg, до п'ятірки найбільших покупців російських нафтопродуктів належать Китай, Індія та союзники США, зокрема Туреччина.

Крім того, опоненти закону попереджають, що він може створити підстави для запровадження мит проти всього Європейського Союзу, оскільки деякі країни ЄС продовжують купувати російські енергоресурси.

Переговори на тлі загострення

Заява Китаю пролунала напередодні зустрічі Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Вашингтоні у четвер, 24 вересня. Перед цими переговорами міністр фінансів США Скотт Бессент та віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен проведуть переговори щодо торгівлі та інших проблемних питань у Нью-Йорку в неділю, 20 вересня.

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Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500% мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Співавторами документа стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ).

10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти РФ.

28 липня Сенат США провів перше процедурне голосування щодо законопроєкту про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Документ підтримали 86 сенаторів.

7 серпня законопроєкт про масштабні санкції проти РФ та Ірану підтримала переважна більшість Сенату США. За його схвалення було віддано 86 голосів, проти — лише 11.

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. За документ проголосували 262 конгресмени, проти — 159.

Законопроєкт передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, він надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

У п'ятницю, 18 вересня (за Києвом в ніч на суботу, 19 листопада) президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії, який напередодні схвалила Палата представників Конгресу США.

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