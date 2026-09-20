Более 2 тыс. дронов, 1700 кассетных бомб и 19 ракет выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Россия продолжает наносить удары по территории Украины с применением авиабомб, ракет и дронов, большинство из которых - реактивные.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атаки на Украину

"Каждый день и каждую ночь мы защищаемся от российских ударов. Вчера в Херсонской области россияне нанесли удар FPV-дроном по мужскому монастырю. К сожалению, один служитель монастыря погиб, еще четверо ранены. Мои соболезнования родным и близким. Были нанесены удары по критической и гражданской инфраструктуре в Харьковской, Сумской и Одесской областях. В Днепропетровской и Запорожской областях – попадания по жилым домам. Под ударами с вечера также находились Винницкая, Киевская, Житомирская и Черкасская области", – рассказал президент.

Он добавил, что только за эту неделю РФ выпустила против Украины более 2000 ударных дронов, большинство из которых реактивные, 1700 авиабомб и 19 ракет различных типов.

Читайте также: РФ массово запускает по Украине учебные ракеты RM48U, - Reuters

Украина рассчитывает на новые решительные шаги

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно ищет и находит способы защищаться и отвечать на эти удары, направленные против жизни людей. Важно, чтобы и партнеры искали и находили способы заставить Россию почувствовать всю тяжесть своей войны.

"Именно сейчас подходящий момент, чтобы принимать новые санкционные меры против агрессора и добиваться мира силой. Соответствующие возможности есть у Америки, есть у Европы, есть у всех стран "семерки". Рассчитываем на новые решительные шаги. Спасибо всем, кто помогает", - добавил он.

Читайте: В Кремле заявили о намерении РФ продолжать удары по Украине