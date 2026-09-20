Понад 2 тис. дронів, 1700 КАБів і 19 ракет випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Росія продовжує атакувати територію України із застосуванням авіабомб, ракет та дронів, більшість із яких - реактивні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Атаки на Україну

"Щодня й щоночі ми захищаємося від російських ударів. Вчора на Херсонщині росіяни вдарили FPV-дроном по чоловічому монастирю. На жаль, один служитель монастиря загинув, ще четверо поранені. Мої співчуття рідним і близьким. Були удари по критичній і цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині. На Дніпровщині та Запоріжжі – влучання по житлових будинках. Під ударами з вечора були також Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина", - розповів президент.

Він додав, що лише за цей тиждень РФ випустила проти України понад 2000 ударних дронів, з них більшість реактивні, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів.

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Україна розраховує на нові сильні кроки

Зеленський наголосив, що Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і партнери шукали та знаходили способи змушувати Росію відчувати її війну.

"Саме зараз правильний момент, щоб робити нові санкційні кроки проти агресора й дотискати мир через силу. Відповідні можливості є у Америки, є у Європи, є у всіх країн "сімки". Розраховуємо на нові сильні кроки. Дякую всім, хто допомагає", - додав він.

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