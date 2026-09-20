Польша расширяет сеть сирен из-за ударов РФ вблизи границы
Польша усиливает меры гражданской защиты вдоль своей восточной границы, устанавливая более 1000 автоматических сирен.
Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, сообщает Польское радио, передает Цензор.НЕТ.
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Как отмечается, такие меры введены из-за все более частых российских ударов по целям вблизи польско-украинской границы.
По словам Кервинского, Россия изменила свою тактику, и пограничные переходы и другие объекты инфраструктуры вблизи границы все чаще подвергаются атакам реактивными беспилотниками и ракетами.
"Мы все чаще прибегаем к средствам, предназначенным для противодействия этим угрозам", - сказал Кервинский.
Он отметил, что в начале 2024 года в регионе было лишь около 30 действующих сирен, которые можно было активировать дистанционно, а сегодня их уже почти 350.
Сообщается, что это обновление произошло после серии атак, которые нарушили жизнь гражданского населения и выявили уязвимость инфраструктуры вблизи границы с Польшей.
Что этому предшествовало?
- В последние дни произошел ряд ударов вблизи украинско-польской границы. Так, 17 сентября в четырех километрах от государственной границы упал или был уничтожен российский реактивный дрон.
- В восточных районах Польши звучали сирены, а премьер-министр Дональд Туск подтвердил подъем авиации страны в воздух.
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна усилила активность истребителей F-16 и вертолетов на фоне российских угроз.
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