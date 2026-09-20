Польша расширяет сеть сирен из-за ударов РФ вблизи границы

Польша усиливает меры гражданской защиты вдоль своей восточной границы, устанавливая более 1000 автоматических сирен.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, сообщает Польское радио, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, такие меры введены из-за все более частых российских ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

По словам Кервинского, Россия изменила свою тактику, и пограничные переходы и другие объекты инфраструктуры вблизи границы все чаще подвергаются атакам реактивными беспилотниками и ракетами.

"Мы все чаще прибегаем к средствам, предназначенным для противодействия этим угрозам", - сказал Кервинский.

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Он отметил, что в начале 2024 года в регионе было лишь около 30 действующих сирен, которые можно было активировать дистанционно, а сегодня их уже почти 350.

Сообщается, что это обновление произошло после серии атак, которые нарушили жизнь гражданского населения и выявили уязвимость инфраструктуры вблизи границы с Польшей.

Что этому предшествовало?

В последние дни произошел ряд ударов вблизи украинско-польской границы. Так, 17 сентября в четырех километрах от государственной границы упал или был уничтожен российский реактивный дрон.

В восточных районах Польши звучали сирены, а премьер-министр Дональд Туск подтвердил подъем авиации страны в воздух.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна усилила активность истребителей F-16 и вертолетов на фоне российских угроз.

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