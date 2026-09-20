Польща розширює мережу сирен через удари РФ поблизу кордону

Польща посилює заходи цивільного захисту уздовж свого східного кордону шляхом встановлення понад 1000 автоматизованих сирен.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський, повідомляє Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, такі заходи запроваджено через дедалі частіші російські удари по цілях поблизу польсько-українського кордону.

За словами Кервінського, Росія змінила свою тактику, і прикордонні переходи та інші об’єкти інфраструктури поблизу кордону дедалі частіше зазнають атак реактивними безпілотниками та ракетами.

"Ми дедалі частіше звертаємося до засобів, призначених для протидії цим загрозам", - сказав Кервінський.

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Він зауважив, що на початку 2024 року в регіоні було лише близько 30 діючих сирен, які можна було активувати дистанційно, а сьогодні їх уже майже 350.

Повідомляється, що це оновлення відбулося після серії атак, які порушили життя цивільного населення та викрили вразливість інфраструктури поблизу кордону з Польщею.

Що передувало?

Впродовж останніх днів сталась низка ударів поблизу з україно-польським кордоном. Так, 17 вересня за чотири кілометри від державної межі впав або був знищений російський реактивний дрон.

У східних районах Польщі лунали сирени, а прем'єр-міністр Дональд Туск підтверджував підняття авіації країни у повітря.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш Польщі повідомив, що країна збільшила активність винищувачів F-16 та гелікоптерів на тлі російських загроз.

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