Оккупационные власти навязывают студентам имперские мифы вместо истории, - СЗР. ФОТОрепортаж

Россия систематически навязывает студентам на временно оккупированных территориях свою версию истории. По данным Службы внешней разведки Украины, в учебных материалах для студентов оккупированной Херсонской области Киевскую Русь и ее наследие представляют в контексте формирования российской государственности, а роль Украины как отдельной исторической и политической реальности нивелируют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.

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Служба внешней разведки Украины получила учебно-методические материалы курса "История России", введенного для студентов второго курса так называемых "Херсонского государственного педагогического университета" (ТО г. Скадовск) и "Херсонского технического университета" (ТО г. Геническ). В распоряжении разведки - презентации о феодальной раздробленности Руси XI–XIII веков и событиях начала XX века.

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Киевскую Русь в материалах связывают с формированием России

Материалы построены по простому принципу: российское прошлое расширяется, украинское - убирается. Владимирско-Суздальское княжество называют "классическим образцом русского княжества", а его развитие представляют как основу будущего централизованного российского государства. Великокняжеский титул, согласно этой версии, переходит из Киева на северо-восток еще в середине XII века.

Окончание истории Киевской Руси материалы датируют 1169 годом – годом разорения Киева войском Андрея Боголюбского. Далее выстраивается нужная Москве схема: Киев – Владимир – Москва. Именно так российская историография объясняет перенос центра Руси на северо-восток и создает видимость прямой преемственности между Киевской Русью и российским государством.

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Украинцев и белорусов сводят к "будущим" народам

Украинцы и белорусы в этой схеме отходят на второй план. Поляне, древляне и другие восточнославянские племена фактически сводятся к "будущим русским, украинцам и белорусам". На картах и схемах же доминируют "русская земля" и "русичи" – термины, которые позволяют размыть различия между средневековой Русью и современной Россией.



Даже князя Владимира материалы превращают в удобный для российской пропаганды образ. После крещения Руси он предстает "мягким и человеколюбивым правителем", который якобы воздерживался от смертной казни. Насильственное распространение христианства фактически не рассматривается. О Новгороде упоминают лишь вскользь – фразой о том, что его "крестили огнем".



Отдельный акцент сделан на неизбежности усиления Москвы. Из пятнадцати древнерусских земель подробно рассматриваются лишь три. Войны, завоевания и силовое подчинение других территорий отходят на второй план. Зато поглощение земель Москвой подается как естественный этап исторического развития.

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Российскую империю показывают без акцента на социальных проблемах и поражениях

Точно так же переписывается история Российской империи. Авторы презентаций используют труды российского историка Бориса Миронова, чтобы создать картину якобы успешной империи без масштабного обнищания населения. Революции и протесты объясняются ростом общественных запросов после реформ. Ответственность за кризис возлагается на рабочих, которые якобы "не привыкли работать". Действия Николая II и правящей элиты при этом исключаются из объяснения причин революции.



Военные поражения подаются по той же схеме. Внимание сосредотачивается на героизме солдат и отдельных удачных решениях командиров. Брусиловский прорыв 1916 года объясняют "налаженным снабжением", тогда как масштаб российских потерь остается за пределами основного сюжета. Участие Российской империи в Первой мировой войне сводят к борьбе за Константинополь и проливы, оставляя за скобками имперские цели российского руководства.

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