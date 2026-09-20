Мерц назвал "катастрофой" результат "ХДС" на выборах в Мекленбурге-Передней Померании
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал катастрофой результат "ХДС" на выборах в земельный парламент в Мекленбурге-Передней Померании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Берлине, передает Spiegel.
Мерц признал поражение ХДС в Мекленбурге-Передней Померании
По словам Мерца, "ХДС" показала разные результаты в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине.
Канцлер отметил, что не может приукрашивать результат партии в Мекленбурге-Передней Померании.
"Это катастрофа", — признал Мерц.
Он добавил, что "ХДС" упорно боролась, но потерпела сокрушительное поражение.
В то же время Мерц положительно оценил результат "ХДС" в Берлине.
Канцлер заявил о необходимости реформ в Германии
Мерц подчеркнул, что в Германии должны произойти изменения.
"Реформы должны состояться. Конечно, это ставит нас всех в затруднительное положение. Но мы возьмем на себя эту ответственность. Я возьму на себя эту ответственность, потому что хочу двигать нашу страну вперед", — заявил канцлер.
По его словам, необходимые сейчас изменения потребуют твердости, непоколебимости и терпения. Мерц заявил, что будет демонстрировать эти качества как председатель "ХДС" и канцлер Германии.
Ранее первые прогнозы после закрытия избирательных участков в двух немецких землях показали лидерство "Альтернативы для Германии" на выборах в Мекленбурге-Передней Померании. В Берлине, по предварительным оценкам, первое место заняли "Левые".
Согласно опросу FAZ, партия премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании от социал-демократов Мануэлы Швезиг набрала 37%. Это на три процентных пункта больше, чем неделей ранее. "Альтернатива для Германии" набрала 36%, что на один процентный пункт меньше предыдущего результата.
6 сентября на земельных выборах в Саксонии-Анхальт "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу. "ХДС" Мерца тогда потерпела поражение.
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