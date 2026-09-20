Мерц назвав "катастрофою" результат "ХДС" на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав катастрофою результат "ХДС" на виборах до земельного парламенту в Мекленбурзі-Передній Померанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у Берліні, передає Spiegel.
Мерц визнав поразку ХДС у Мекленбурзі-Передній Померанії
За словами Мерца, "ХДС" отримала різні результати у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні.
Канцлер зазначив, що не може прикрашати результат партії у Мекленбурзі-Передній Померанії.
"Це катастрофа", – визнав Мерц.
Він додав, що "ХДС" запекло боролася, але зазнала нищівної поразки.
Водночас Мерц позитивно оцінив результат "ХДС" у Берліні.
Канцлер заявив про необхідність реформ у Німеччині
Мерц наголосив, що в Німеччині мають відбутися зміни.
"Реформи мають відбутися. Звісно, це ставить нас усіх у скрутне становище. Але ми візьмемо на себе цю відповідальність. Я візьму на себе цю відповідальність, бо хочу рухати нашу країну вперед", – заявив канцлер.
За його словами, необхідні зараз зміни вимагатимуть твердості, непохитності та терпіння. Мерц заявив, що демонструватиме ці якості як голова "ХДС" і канцлер Німеччини.
Раніше перші прогнози після закриття виборчих дільниць у двох німецьких землях показали лідерство "Альтернативи для Німеччини" на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії. У Берліні, за попередніми оцінками, перше місце посіли "Ліві".
Згідно з опитуванням FAZ, партія прем’єр-міністерки Мекленбургу-Передньої Померанії від соціал-демократів Мануели Швезіг набирала 37%. Це на три процентні пункти більше, ніж тижнем раніше. "Альтернатива для Німеччини" мала 36%, що на один процентний пункт менше за попередній результат.
6 вересня на земельних виборах у Саксонії-Ангальт "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу. "ХДС" Мерца тоді зазнала поразки.
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