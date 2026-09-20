УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12922 відвідувача онлайн
Новини Вибори у Німеччині
2 704 11

Мерц назвав "катастрофою" результат "ХДС" на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії

Фрідріх Мерц заявив про поразку ХДС на виборах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав катастрофою результат "ХДС" на виборах до земельного парламенту в Мекленбурзі-Передній Померанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у Берліні, передає Spiegel.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мерц визнав поразку ХДС у Мекленбурзі-Передній Померанії

За словами Мерца, "ХДС" отримала різні результати у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні.

Канцлер зазначив, що не може прикрашати результат партії у Мекленбурзі-Передній Померанії.

"Це катастрофа", – визнав Мерц.

Він додав, що "ХДС" запекло боролася, але зазнала нищівної поразки.

Водночас Мерц позитивно оцінив результат "ХДС" у Берліні.

Також читайте: Мерц скасував поїздку до ООН на тлі критики всередині партії

Канцлер заявив про необхідність реформ у Німеччині

Мерц наголосив, що в Німеччині мають відбутися зміни.

"Реформи мають відбутися. Звісно, це ставить нас усіх у скрутне становище. Але ми візьмемо на себе цю відповідальність. Я візьму на себе цю відповідальність, бо хочу рухати нашу країну вперед", – заявив канцлер.

За його словами, необхідні зараз зміни вимагатимуть твердості, непохитності та терпіння. Мерц заявив, що демонструватиме ці якості як голова "ХДС" і канцлер Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партії Мерца упав до історичного мінімуму

Раніше перші прогнози після закриття виборчих дільниць у двох німецьких землях показали лідерство "Альтернативи для Німеччини" на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії. У Берліні, за попередніми оцінками, перше місце посіли "Ліві".

Згідно з опитуванням FAZ, партія прем’єр-міністерки Мекленбургу-Передньої Померанії від соціал-демократів Мануели Швезіг набирала 37%. Це на три процентні пункти більше, ніж тижнем раніше. "Альтернатива для Німеччини" мала 36%, що на один процентний пункт менше за попередній результат.

6 вересня на земельних виборах у Саксонії-Ангальт "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу. "ХДС" Мерца тоді зазнала поразки.

Автор: 

вибори (6224) Німеччина (6580) Мерц Фрідріх (497) АдН (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Та норм результат, це ж ГДР колишня, але як видно, навіть там неонацики ледь ледь перемагають, і з ними ніхто у коаліцію не піде.
показати весь коментар
20.09.2026 21:10 Відповісти
+2
Східна частина Європи має ностальгію за радянськими концтаборами, злиднями. Народи перетворюються на біомасу з відсутністю мізків, але з сильними істивними інстинктами. Вибирають тих, хто ллє більше бруду і більше наобіцяє. Це хвороба, що призвела до перемоги Трампа в Америці. Але вже через 1,5 року публіка виє. Мерцу треба 1,5 роки пересидіти цих фашикі і ГДР ниїсться цими радикалами по самі вуха
показати весь коментар
20.09.2026 21:17 Відповісти
+1
"ХДС" запекло боролася, але зазнала нищівної поразки.
Нагадує анекдот про мисливця, який нічого не вполював через свою косоокість та всім розповідав, що насправді він стріляє дуже влучно по звірині , але не смертельно.
показати весь коментар
20.09.2026 21:08 Відповісти

Завантаження...

 
 