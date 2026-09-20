Трамп заявил о "грандиозных событиях" в войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время в войне с Ираном могут произойти "грандиозные события". По его словам, сейчас он принимает решение о дальнейших действиях Вашингтона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Fox News.
Трамп рассматривает несколько вариантов действий в отношении Ирана
Американский президент сообщил, что сейчас определяет дальнейшую политику США в отношении Ирана.
Трамп назвал несколько возможных сценариев. Среди них — продолжение военного давления, усиление экономического давления на Иран или достижение договоренности.
"Мой вопрос заключается в том, когда и уничтожу ли я всю страну. Им лучше вести себя прилично уже сейчас", — сказал президент США.
В то же время Трамп заявил, что может встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. По его словам, он, вероятно, был бы готов к такой встрече.
Пезешкиан должен посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке. Ранее США разрешили иранской делегации, в частности президенту и министру иностранных дел Аббасу Аракчи, прибыть на заседание.
Иран передал посредникам условия для переговоров
Тегеран уже передал посредникам свои условия для возобновления переговоров о прекращении войны.
По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаеи, среди требований Тегерана:
- прекращение боевых действий на всех фронтах;
- размораживание иранских активов;
- прекращение морской блокады.
Иран ожидает ответа от Трампа.
Таким образом, накануне Генеральной Ассамблеи ООН Вашингтон и Тегеран одновременно говорят о возможных дипломатических контактах и дальнейших вариантах развития конфликта.
Ранее сообщалось, что Вашингтон разрешил делегации Ирана приехать на заседание Генассамблеи ООН.
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