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Новости Операция США против Ирана
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Трамп заявил о "грандиозных событиях" в войне с Ираном

Трамп об Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время в войне с Ираном могут произойти "грандиозные события". По его словам, сейчас он принимает решение о дальнейших действиях Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

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Трамп рассматривает несколько вариантов действий в отношении Ирана

Американский президент сообщил, что сейчас определяет дальнейшую политику США в отношении Ирана.

Трамп назвал несколько возможных сценариев. Среди них — продолжение военного давления, усиление экономического давления на Иран или достижение договоренности.

"Мой вопрос заключается в том, когда и уничтожу ли я всю страну. Им лучше вести себя прилично уже сейчас", — сказал президент США.

В то же время Трамп заявил, что может встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. По его словам, он, вероятно, был бы готов к такой встрече.

Пезешкиан должен посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке. Ранее США разрешили иранской делегации, в частности президенту и министру иностранных дел Аббасу Аракчи, прибыть на заседание.

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Иран передал посредникам условия для переговоров

Тегеран уже передал посредникам свои условия для возобновления переговоров о прекращении войны.

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаеи, среди требований Тегерана:

  • прекращение боевых действий на всех фронтах;
  • размораживание иранских активов;
  • прекращение морской блокады.

Иран ожидает ответа от Трампа.

Таким образом, накануне Генеральной Ассамблеи ООН Вашингтон и Тегеран одновременно говорят о возможных дипломатических контактах и дальнейших вариантах развития конфликта.

Ранее сообщалось, что Вашингтон разрешил делегации Ирана приехать на заседание Генассамблеи ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Трампом: договорились о встрече в Нью-Йорке

Автор: 

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Кумедна весч - деменція. Кожен день стільки нового і цікавого 🤔
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20.09.2026 21:45 Ответить
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****, мир попал в руки идиотов, клоунов и психопатов.
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20.09.2026 21:52 Ответить
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абсолютно припоцканий рудий чорт. нещастя на тілі планети
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20.09.2026 21:44 Ответить

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