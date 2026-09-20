Трамп заявив про "грандіозні події" у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом у війні з Іраном можуть відбутися "грандіозні події". За його словами, зараз він ухвалює рішення щодо подальших дій Вашингтона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп розглядає кілька варіантів дій щодо Ірану

Американський президент повідомив, що зараз визначає подальшу політику США щодо Ірану.

Трамп назвав кілька можливих сценаріїв. Серед них — продовження військового тиску, посилення економічного тиску на Іран або досягнення домовленості.

"Моє питання полягає в тому, коли і чи знищу я всю країну. Їм краще поводитися чемно вже зараз", — сказав президент США.

Водночас Трамп заявив, що може зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. За його словами, він, імовірно, був би готовий до такої зустрічі.

Пезешкіан має відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. США раніше дозволили іранській делегації, зокрема президенту та міністру закордонних справ Аббасу Аракчі, прибути на засідання.

Також читайте: Трамп створює "Сили ШІ" та шукає "царя штучного інтелекту"

Іран передав посередникам умови для переговорів

Тегеран уже передав посередникам свої умови для відновлення переговорів щодо завершення війни.

За словами секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсена Резаєї, серед вимог Тегерана:

припинення бойових дій на всіх фронтах;

розмороження іранських активів;

припинення морської блокади.

Іран очікує відповіді від Трампа.

Таким чином, напередодні Генеральної асамблеї ООН Вашингтон і Тегеран одночасно говорять про можливі дипломатичні контакти та подальші варіанти розвитку конфлікту.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон дозволив делегації Ірану приїхати на засідання Генасамблеї ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Трампом: домовились про зустріч в Нью-Йорку