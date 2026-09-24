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Новости Ракетная атака на Киев
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Свято-Покровский храм 1906 года пострадал во время вражеской атаки на Киев. ФОТОрепортаж

Во время российского нападения на Киев 24 сентября был поврежден Свято-Покровский храм на Виноградаре.

Об этом сообщил председатель Подольской РГА Владимир Наконечный, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"От вражеской атаки пострадал Свято-Покровский храм — церковь 1906 года, самая старая церковь Мостицкого массива и Виноградара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены окна, купола и старинный фасад из желтого киевского кирпича — часть храма, которая более века хранила память этого района.

"Враг выступает не только против людей и их домов. Он пытается уничтожить наше историческое и духовное наследие", — подчеркнул Наконечный.

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Последствия атаки

Свято-Покровский храм в Киеве повреждён
Свято-Покровский храм в Киеве повреждён
Свято-Покровский храм в Киеве повреждён

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Свято-Покровский храм в Киеве повреждён
Свято-Покровский храм в Киеве повреждён
Свято-Покровский храм в Киеве повреждён
Свято-Покровский храм в Киеве повреждён

Что предшествовало?

  • В ночь на 24 сентября рашисты атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами, в результате чего есть погибшие и раненые.

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Киев (27529) обстрел (35677) церковь (1345)
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