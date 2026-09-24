Свято-Покровський храм 1906 року постраждав під час ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Під час російської атаки на Київ 24 вересня зазнав пошкоджень Свято-Покровський храм на Виноградарі.

Про це повідомив голова Подільської РДА Володимир Наконечний, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Від ворожої атаки постраждав Свято-Покровський храм – церква 1906 року, найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли – частину храму, яка понад століття зберігала пам’ять цього району.

"Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину", - наголосив Наконечний.

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Наслідки атаки







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