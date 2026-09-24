1 679 4
Свято-Покровський храм 1906 року постраждав під час ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж
Під час російської атаки на Київ 24 вересня зазнав пошкоджень Свято-Покровський храм на Виноградарі.
Про це повідомив голова Подільської РДА Володимир Наконечний, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Від ворожої атаки постраждав Свято-Покровський храм – церква 1906 року, найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградара", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли – частину храму, яка понад століття зберігала пам’ять цього району.
"Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину", - наголосив Наконечний.
Наслідки атаки
Що передувало?
- В ніч на 24 вересня рашисти атакували Київ балістикою та дронами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль