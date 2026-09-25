857 фиктивных мобилизаций внесли в "Оберег": подозревают руководителей РТЦК на Закарпатье и Буковине. ФОТО
Правоохранители раскрыли схему искусственного завышения показателей мобилизации в районных ТЦК и СП на Закарпатье и Буковине. По данным следствия, пять руководителей и бывших руководителей центров внесли в реестр "Оберег" сведения как минимум о 857 лицах, которые фактически не были мобилизованы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в специализированных прокуратурах в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, фиктивные сведения вносились в "Оберег" в период с декабря 2025 по февраль 2026 года, чтобы искусственно завысить показатели выполнения мобилизационных планов.
Среди якобы мобилизованных были граждане, которые не являлись в ТЦК и не призывались на военную службу, действующие военнослужащие, а также несуществующие лица.
На Буковине выявили 803 случая
Наибольшее количество фиктивных записей правоохранители выявили в Черновицкой области – 803.
По версии следствия, один из полковников внес в "Оберег" информацию о 631 несуществующем гражданине. Еще двое бывших руководителей РТЦК оформили в качестве мобилизованных 99 и 73 человека соответственно. Среди них также были вымышленные граждане и действующие военнослужащие.
На Закарпатье выявили 54 фиктивные мобилизации
Еще 54 случая выявили в Закарпатской области. Один из руководителей районного ТЦК внес в реестр данные о восьми гражданах, которых фактически не мобилизовали.
Бывшему исполняющему обязанности начальника другого районного ТЦК инкриминируют внесение аналогичных сведений еще в отношении 46 человек.
Всего о подозрении сообщили трем руководителям районных ТЦК и СП — действующим и бывшим должностным лицам на Закарпатье и бывшему руководителю на Буковине. В отношении еще двух бывших руководителей РТЦК Черновицкой области обвинительные акты уже переданы в суд.
Действия должностных лиц квалифицированы по ст. 362 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины. В отношении трех фигурантов из Черновицкой области суд избрал меры пресечения. В отношении руководителя РТЦК из Закарпатья прокуроры обратились в суд с соответствующим ходатайством.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це принципове питання 😁