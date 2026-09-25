857 фіктивних мобілізацій внесли до "Оберега": підозрюють керівників РТЦК на Закарпатті та Буковині. ФОТО

Правоохоронці викрили схему штучного завищення показників мобілізації у районних ТЦК та СП на Закарпатті та Буковині. За даними слідства, п’ятеро керівників та колишніх керівників центрів внесли до реєстру "Оберіг" відомості щонайменше про 857 осіб, які фактично не були мобілізовані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у спеціалізованих прокуратурах у сфері оборони Західного регіону.

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За даними слідства, фіктивні відомості вносили до "Оберега" упродовж грудня 2025 – лютого 2026 року, щоб штучно завищити показники виконання мобілізаційних планів.

Серед нібито мобілізованих були громадяни, які не з’являлися до ТЦК та не призивалися на військову службу, чинні військовослужбовці, а також неіснуючі особи.

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На Буковині виявили 803 випадки

Найбільшу кількість фіктивних записів правоохоронці встановили у Чернівецькій області – 803.

За версією слідства, один із полковників вніс до "Оберега" інформацію про 631 неіснуючого громадянина. Ще двоє колишніх керівників РТЦК оформили як мобілізованих 99 та 73 осіб відповідно. Серед них також були вигадані громадяни та чинні військовослужбовці.









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На Закарпатті встановили 54 фіктивні мобілізації

Ще 54 випадки виявили у Закарпатській області. Один із керівників районного ТЦК вніс до реєстру дані про вісьмох громадян, яких фактично не мобілізували.

Колишньому виконувачу обов’язків начальника іншого РТЦК інкримінують внесення аналогічних відомостей ще щодо 46 осіб.

Загалом про підозру повідомили трьом керівникам районних ТЦК та СП – чинному та колишньому посадовцям на Закарпатті й колишньому керівнику на Буковині. Щодо ще двох колишніх керівників РТЦК Чернівецької області обвинувальні акти вже передали до суду.

Дії посадовців кваліфікували за ст. 362 та ст. 366 Кримінального кодексу України. Трьом фігурантам із Чернівецької області суд обрав запобіжні заходи. Щодо керівника РТЦК із Закарпаття прокурори звернулися до суду з відповідним клопотанням.

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