Депутат "Слуги народа" Пушкаренко приписывал себе заслуги за помощь Эстонии на Житомирщине, - СМИ. ВИДЕО
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Арсений Пушкаренко, возглавляющий депутатскую группу по межпарламентским связям с Эстонией, приписывал себе в заслугу помощь международных партнеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование BIHUS.Info.
Пиар на эстонских проектах в Житомирской области
До этого года Пушкаренко возглавлял Житомирскую областную организацию "Слуги народа". А после начала большой войны именно Житомирскую область Эстония взяла под свое крыло.
Там построили модульный детский сад, отремонтировали мост, передали автобусы и помогли с жильем для ВПЛ.
"И почти везде рядом появлялся Пушкаренко - так, будто вся эта помощь автоматически была его заслугой. Об этом писали даже эстонские СМИ: на ограде детского сада, на который Эстония выделила деньги, появилась табличка о том, что строительство осуществляется при поддержке депутата.
Личные обещания
А когда Фонд Елены Зеленской при поддержке Эстонии начал восстанавливать жилье для многодетных семей, Пушкаренко заявил, что представляет Эстонию. И даже пообещал одной из семей место в доме, который восстанавливали при участии эстонской помощи", - отмечает издание.
Подробнее смотрите в видео.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Эстония прекратила сотрудничество с народным депутатом от "Слуги народа" Пушкаренко из-за обвинений в давлении в отношении распределения помощи Украине.
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