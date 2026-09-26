Депутат "Слуги народа" Пушкаренко приписывал себе заслуги за помощь Эстонии на Житомирщине, - СМИ. ВИДЕО

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Арсений Пушкаренко, возглавляющий депутатскую группу по межпарламентским связям с Эстонией, приписывал себе в заслугу помощь международных партнеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование BIHUS.Info.

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Пиар на эстонских проектах в Житомирской области

До этого года Пушкаренко возглавлял Житомирскую областную организацию "Слуги народа". А после начала большой войны именно Житомирскую область Эстония взяла под свое крыло.

Там построили модульный детский сад, отремонтировали мост, передали автобусы и помогли с жильем для ВПЛ.

"И почти везде рядом появлялся Пушкаренко - так, будто вся эта помощь автоматически была его заслугой. Об этом писали даже эстонские СМИ: на ограде детского сада, на который Эстония выделила деньги, появилась табличка о том, что строительство осуществляется при поддержке депутата.

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Личные обещания

А когда Фонд Елены Зеленской при поддержке Эстонии начал восстанавливать жилье для многодетных семей, Пушкаренко заявил, что представляет Эстонию. И даже пообещал одной из семей место в доме, который восстанавливали при участии эстонской помощи", - отмечает издание.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Эстония прекратила сотрудничество с народным депутатом от "Слуги народа" Пушкаренко из-за обвинений в давлении в отношении распределения помощи Украине.

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