Нардеп "Слуги народу" Пушкаренко приписував собі заслуги за допомогу Естонії на Житомирщині, - ЗМІ. ВIДЕО

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко, який є очільником депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Естонією, приписував собі у заслуги допомогу міжнародних партнерів.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування BIHUS.Info.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Піар на естонських проєктах на Житомирщині

До цього року Пушкаренко очолював Житомирську обласну організацію "Слуги народу". А після початку великої війни саме Житомирщину Естонія взяла під своє крило.

Там побудували модульний дитячий садок, відремонтували міст, передали автобуси та допомогли з житлом для ВПО.

"І майже скрізь поруч з’являвся Пушкаренко - так, ніби вся ця допомога автоматично була його заслугою. Про це писало навіть естонське медіа, що на огорожі дитячого садка, на який виділяла гроші Естонія, з’явилася табличка про те, що будівництво здійснюється за підтримки депутата.

Також читайте: Шість "слуг народу" брали участь у мітингах на підтримку Богуслаєва у Запоріжжі. ДОКУМЕНТ

Особисті обіцянки

А коли Фонд Олени Зеленської за підтримки Естонії почав відновлювати житло для багатодітних родин, Пушкаренко заявив, що представляє Естонію. І навіть пообіцяв одній із родин місце в будинку, який відновлювали за участю естонської допомоги", - зазначає видання.

Детальніше дивіться у відео.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Естонія припинила співпрацю з нардепом "Слуги народу" Пушкаренком через звинувачення у тиску щодо розподілу допомоги Україні.

Також читайте: Глава Міноброни Естонії Певкур йде у відставку через проблеми з контрактом щодо снарядів для України