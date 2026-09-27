Крупный обмен пленными может состояться "на этой неделе", - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что уже в ближайшее время может состояться крупный обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Это должно произойти очень скоро, в ближайшее время. Думаю, на этой неделе", - отметил Буданов.

На уточнение о том, идет ли речь о следующей неделе, он ответил: "Надеемся на это".

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Что предшествовало

Ранее в ГУР сообщили, что следующий обмен пленными может быть более масштабным, чем предыдущий.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ из российского плена домой удалось вернуть 9716 украинцев.

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