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Новости Обмен пленными
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Крупный обмен пленными может состояться "на этой неделе", - Буданов

Обмен пленными может состояться на этой неделе

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что уже в ближайшее время может состояться крупный обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Это должно произойти очень скоро, в ближайшее время. Думаю, на этой неделе", - отметил Буданов.

На уточнение о том, идет ли речь о следующей неделе, он ответил: "Надеемся на это".

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Что предшествовало

Смотрите также: Украина вернула в ходе обмена военного, который находился в плену у РФ с 2017 года: "Как во сне, не верится, что я дома". ВИДЕО

Автор: 

Буданов Кирилл (670) военнопленные (1342) обмен (1583)
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Топ комментарии
+7
блд.. та ви спочатку мовчки обміняйте, а потім вже "співайте про чергову переможеньку" банди Найвеличнівшивого...
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27.09.2026 11:22 Ответить
+6
По-перше це вже було....кілька тижнів тому.
По-друге, де обмін травневий 1000 на 1000?
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27.09.2026 11:04 Ответить
+2
А буданов провірив все в "офісі" є---туалетний папір, олівці,кава.?
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27.09.2026 10:08 Ответить

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