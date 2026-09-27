1 119 12
Крупный обмен пленными может состояться "на этой неделе", - Буданов
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что уже в ближайшее время может состояться крупный обмен пленными между Украиной и РФ.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Это должно произойти очень скоро, в ближайшее время. Думаю, на этой неделе", - отметил Буданов.
На уточнение о том, идет ли речь о следующей неделе, он ответил: "Надеемся на это".
Что предшествовало
- Ранее в ГУР сообщили, что следующий обмен пленными может быть более масштабным, чем предыдущий.
- Всего с начала полномасштабного вторжения РФ из российского плена домой удалось вернуть 9716 украинцев.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-друге, де обмін травневий 1000 на 1000?