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Великий обмін полоненими може відбутися "на тижні", - Буданов
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що вже найближчим часом може відбутися великий обмін полоненими між Україною та РФ.
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Має бути взагалі дуже швидко, в найближчому. Я думаю, на тижні", - зазначив Буданов.
На уточнення щодо того, чи йдеться про наступний тиждень, він відповів: "Сподіваємось на це".
Що передувало
- Раніше в ГУР повідомили, що наступний обмін полоненими може бути масштабнішим за попередній.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону додому вдалося повернути 9716 українців.
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По-друге, де обмін травневий 1000 на 1000?