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Новини Обмін полоненими
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Великий обмін полоненими може відбутися "на тижні", - Буданов

обмін полоненими може відбутися на тижні

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що вже найближчим часом може відбутися великий обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Має бути взагалі дуже швидко, в найближчому. Я думаю, на тижні", - зазначив Буданов.

На уточнення щодо того, чи йдеться про наступний тиждень, він відповів: "Сподіваємось на це".

Також читайте: Буданов: Боремося за кожну людину і готуємо наступні обміни

Що передувало

Також дивіться: Україна повернула під час обміну військового, який був у полоні РФ з 2017 року: "Як сон, не віриться, що вдома". ВIДЕО

Автор: 

Буданов Кирило (698) військовополонені (1209) обмін (1340)
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Топ коментарі
+7
блд.. та ви спочатку мовчки обміняйте, а потім вже "співайте про чергову переможеньку" банди Найвеличнівшивого...
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27.09.2026 11:22 Відповісти
+6
По-перше це вже було....кілька тижнів тому.
По-друге, де обмін травневий 1000 на 1000?
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27.09.2026 11:04 Відповісти
+2
А буданов провірив все в "офісі" є---туалетний папір, олівці,кава.?
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27.09.2026 10:08 Відповісти

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