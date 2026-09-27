Великий обмін полоненими може відбутися "на тижні", - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що вже найближчим часом може відбутися великий обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Має бути взагалі дуже швидко, в найближчому. Я думаю, на тижні", - зазначив Буданов.

На уточнення щодо того, чи йдеться про наступний тиждень, він відповів: "Сподіваємось на це".

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Що передувало

Раніше в ГУР повідомили, що наступний обмін полоненими може бути масштабнішим за попередній.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону додому вдалося повернути 9716 українців.

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