РФ снова нанесла удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве

В понедельник, 28 сентября, войска РФ в очередной раз нанесли удар по объектам фармацевтической компании "Дарница" в Киеве. Для предприятия это уже третий подобный обстрел за последние несколько дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Дарницы".

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Первые подробности

Как отметили в компании, в результате российской атаки жертв нет.

Более подробных сведений о последствиях удара в пресс-службе не раскрыли.

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Что известно об объекте?

"Дарница" — украинская фармацевтическая компания, главный офис которой расположен в Киеве. Предприятие выпускает более 200 брендов лекарственных средств.

Препараты "Дарницы" представлены, в частности, в таких направлениях, как кардиология, неврология и лечение боли. Компания производит лекарства в различных формах, включая таблетки, капсулы, ампулы и капли.

Как сообщалось, 23 сентября РФ нанесла удар по фармацевтической компании "Дарница": погибших среди сотрудников нет.

28 июня во время атаки РФ на Киев также был поврежден фармзавод "Дарница".

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