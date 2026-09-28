РФ снова нанесла удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве
В понедельник, 28 сентября, войска РФ в очередной раз нанесли удар по объектам фармацевтической компании "Дарница" в Киеве. Для предприятия это уже третий подобный обстрел за последние несколько дней.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Дарницы".
Первые подробности
Как отметили в компании, в результате российской атаки жертв нет.
Более подробных сведений о последствиях удара в пресс-службе не раскрыли.
Что известно об объекте?
"Дарница" — украинская фармацевтическая компания, главный офис которой расположен в Киеве. Предприятие выпускает более 200 брендов лекарственных средств.
Препараты "Дарницы" представлены, в частности, в таких направлениях, как кардиология, неврология и лечение боли. Компания производит лекарства в различных формах, включая таблетки, капсулы, ампулы и капли.
- Как сообщалось, 23 сентября РФ нанесла удар по фармацевтической компании "Дарница": погибших среди сотрудников нет.
- 28 июня во время атаки РФ на Киев также был поврежден фармзавод "Дарница".
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