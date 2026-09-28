РФ знову вдарила по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві
У понеділок, 28 вересня, війська РФ укотре вдарили по потужностях фармацевтичної фірми "Дарниця" у Києві. Для підприємства це вже третій подібний обстріл за останні кілька днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Дарниці".
Перші деталі
Як зазначили в компанії, внаслідок російської атаки жертв немає.
Більш детальних подробиць про наслідки удару у пресслужбі не розкрили.
Що про об'єкт відомо?
"Дарниця" - українська фармацевтична компанія, головний офіс якої розташований у Києві. Підприємство випускає понад 200 брендів лікарських засобів.
Препарати "Дарниці" представлені, зокрема, у таких напрямках, як кардіологія, неврологія та лікування болю. Компанія виробляє ліки у різних формах, включаючи таблетки, капсули, ампули та краплі.
- Як повідомлялося, 23 вересня РФ завдала удару по фармацевтичній компанії "Дарниця": загиблих серед працівників немає.
- 28 червня під час атаки РФ на Київ також було пошкоджено фармзавод "Дарниця".
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