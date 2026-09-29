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Новости Массированный комбинированный удар
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Есть данные о сбитых ракетах. Повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, а также жилые дома, - Зеленский о ночной вражеской атаке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работы по ликвидации последствий российских обстрелов в украинских городах и населенных пунктах фактически ведутся без перерыва.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда ударил враг?

"Просто террористы, которые и днем, и ночью наносят удары по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам. В Киеве повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, жилые дома. В Одесской области — учебное заведение, общежитие и два иностранных судна. Под российскими ударами этой ночью оказались также Киевская, Днепровская, Харьковская, Сумская, Донецкая области, Запорожье, Житомирская область, Волынь и Ривненская область. Повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия, жилые дома", — отмечает глава государства.

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Обстрел Украины 29 сентября
Обстрел Украины 29 сентября
Обстрел Украины 29 сентября
Обстрел Украины 29 сентября
Обстрел Украины 29 сентября
Обстрел Украины 29 сентября

Как сработала ПВО?

По его словам, этой ночью были сбиты ракеты, в том числе баллистические.

"Спасибо всем, кто участвует в защите, и всем, кто соблюдает наши договоренности. Благодарен американским и норвежским партнерам за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Благодарен Франции и Германии за пакет поддержки нашей ПВО в эти дни, а именно ракетами. На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку и такие пакеты поступали и в дальнейшем", — говорится в сообщении.

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  • Как сообщалось, Россия подвергла Украину массированному обстрелу: есть погибшие и десятки раненых в нескольких областях.

Автор: 

Зеленский Владимир (25990) Киев (27550) обстрел (35712)
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Топ комментарии
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Перший в світі президент - статист потужно перераховує про"оби ....
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29.09.2026 11:53 Ответить
+17
ЗЄ завжди так завзято про це розпоаідає, наче це він бомбив Київ і дуже цим пишається.
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29.09.2026 11:58 Ответить
+9
викликає сумнів дієслово "перераховує" - доречно "потужно доповідає"
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29.09.2026 12:00 Ответить

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