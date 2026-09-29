Есть данные о сбитых ракетах. Повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, а также жилые дома, - Зеленский о ночной вражеской атаке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работы по ликвидации последствий российских обстрелов в украинских городах и населенных пунктах фактически ведутся без перерыва.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда ударил враг?

"Просто террористы, которые и днем, и ночью наносят удары по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам. В Киеве повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, жилые дома. В Одесской области — учебное заведение, общежитие и два иностранных судна. Под российскими ударами этой ночью оказались также Киевская, Днепровская, Харьковская, Сумская, Донецкая области, Запорожье, Житомирская область, Волынь и Ривненская область. Повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия, жилые дома", — отмечает глава государства.

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Как сработала ПВО?

По его словам, этой ночью были сбиты ракеты, в том числе баллистические.

"Спасибо всем, кто участвует в защите, и всем, кто соблюдает наши договоренности. Благодарен американским и норвежским партнерам за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Благодарен Франции и Германии за пакет поддержки нашей ПВО в эти дни, а именно ракетами. На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку и такие пакеты поступали и в дальнейшем", — говорится в сообщении.

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