Є збиття балістики. Пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри і будинки, - Зеленський про нічну ворожу атаку. ФОТОрепортаж
Фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів в українських містах і громадах.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
"Просто терористи, які і вдень, і вночі бʼють по життю, по наших людях, по суто цивільних обʼєктах. У Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині - навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки", - зазначає глава держави.
Як відпрацювала ППО?
За його словами, цієї ночі були збиття, зокрема й балістики.
"Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується наших домовленостей. Вдячний американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами. На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі", - йдеться у повідомленні.
- Як повідомлялося, Росія масовано обстріляла Україну: є загиблі та десятки поранених у кількох областях.
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