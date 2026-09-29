УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16234 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
3 178 30

Є збиття балістики. Пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри і будинки, - Зеленський про нічну ворожу атаку. ФОТОрепортаж

Фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів в українських містах і громадах.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Куди поцілив ворог?

"Просто терористи, які і вдень, і вночі бʼють по життю, по наших людях, по суто цивільних обʼєктах. У Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині - навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки", - зазначає глава держави.

Читайте також: Ранковий удар РФ по Києву: у Голосіївському районі влучання у 6-поверхівку, у Солом’янському - пошкоджено будинки. Поранено людину. ФОТОрепортаж

Обстріл України 29 вересня
Обстріл України 29 вересня
Обстріл України 29 вересня
Обстріл України 29 вересня
Обстріл України 29 вересня
Обстріл України 29 вересня

Як відпрацювала ППО?

За його словами, цієї ночі були збиття, зокрема й балістики.

"Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується наших домовленостей. Вдячний американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами. На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Нічна атака на Київ: уламки впали у дворі будинку, горіла нежитлова будівля

  • Як повідомлялося, Росія масовано обстріляла Україну: є загиблі та десятки поранених у кількох областях.

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) Київ (17162) обстріл (37028)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Перший в світі президент - статист потужно перераховує про"оби ....
показати весь коментар
29.09.2026 11:53 Відповісти
+16
ЗЄ завжди так завзято про це розпоаідає, наче це він бомбив Київ і дуже цим пишається.
показати весь коментар
29.09.2026 11:58 Відповісти
+8
викликає сумнів дієслово "перераховує" - доречно "потужно доповідає"
показати весь коментар
29.09.2026 12:00 Відповісти

Завантаження...

 
 