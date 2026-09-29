Силы обороны подтвердили освобождение едкодуба и показали видео из села

Село Редкодуб в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области освобождено от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 3-й пограничный отряд им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

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Что известно?

"В рамках операции "Третий армейский корпус "Вивальди" совместно с 3-й отдельной штурмовой бригадой бойцы подразделения "STRAЖ" бригады Гвардии наступления "Помста" выбили врага из Редкодуба Донецкой области. Продолжаем очищать украинскую землю от российских оккупантов!", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Силы обороны освободили Редкодуб, Новое и Катериновку и восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового.

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