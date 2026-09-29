РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13795 посетителей онлайн
Новости Деоккупация населенных пунктов Деоккупация территорий
1 761 6

Силы обороны подтвердили освобождение едкодуба и показали видео из села

Село Редкодуб в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области освобождено от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 3-й пограничный отряд им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"В рамках операции "Третий армейский корпус "Вивальди" совместно с 3-й отдельной штурмовой бригадой бойцы подразделения "STRAЖ" бригады Гвардии наступления "Помста" выбили врага из Редкодуба Донецкой области. Продолжаем очищать украинскую землю от российских оккупантов!", — говорится в сообщении.

Читайте также: Операция "Вивальди": Билецкий сообщил об освобождении новых сел в Донецкой области

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Силы обороны освободили Редкодуб, Новое и Катериновку и восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового.

Читайте также: Освобождены села Шандриголове и Дерилово в Донецкой области, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Донецкая область (13261) деоккупация (879) Краматорский район (1531) Редкодуб (4)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 