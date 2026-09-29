Сили оборони підтвердили визволення Рідкодуба та показали відео з села. ВIДЕО
Село Рідкодуб в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області визволено від російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 3 прикордонний загін ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса.
Що відомо?
"У рамках операції Третього армійський корпус "Вівальді" спільно з 3 окремою штурмовою бригадою бійці Підрозділ "STRAЖ" бригади Гвардії наступу "Помста" вибили ворога з Рідкодуба Донецької області. Продовжуємо очищати українську землю від російських окупантів!", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Сили Оборони визволили Рідкодуб, Нове та Катеринівку і відновили контроль поблизу Новомихайлівки та Липового.
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