Пресс-секретарь ГПСУ Демченко: Беларусь снова включает ретрансляторы для российских дронов
Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины, заявил, что российская атака в направлении пункта пропуска "Ягодин" произошла при поддержке Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии агентству "Укринформ".
Демченко: Беларусь снова включает ретрансляторы
По словам представителя ГПСУ, Беларусь в настоящее время активно помогает России во время атак на Украину. В частности, речь идет о ретрансляторах, которые усиливают сигнал для российских беспилотников типа "Шахед" и "Гербера".
Российские дроны, которые заходят с территории РФ, держатся ближе к белорусской границе, чтобы получать сигнал от этих ретрансляторов.
Это позволяет беспилотникам проникать глубже на территорию Украины, в частности в Ривненскую, Волынскую и Львовскую области.
"И атака, к примеру, в направлении пункта пропуска "Ягодин" также осуществлялась при поддержке Беларуси", — заявил Демченко.
Ретрансляторы уже отключали после предупреждения
По словам Демченко, ранее Беларусь уже отключала ретрансляторы после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости помощи России.
Теперь эти ретрансляторы снова работают.
В то же время белорусское направление остается потенциально опасным. Украинские пограничники пока не фиксируют вблизи границы формирование ударной группировки, готовой к новому вторжению.
19 июня Зеленский дал Беларуси неделю на демонтаж ретрансляторов, которые Россия использовала для корректировки ударов по Украине.
Позже президент сообщил, что с 22 июня эти ретрансляторы прекратили работу.
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