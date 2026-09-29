Речник ДПСУ Демченко: Білорусь знову вмикає ретранслятори для російських дронів

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, заявив, що російська атака у напрямку пункту пропуску "Ягодин" відбулася за підтримки Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі агентству "Укрінформ".

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Демченко: Білорусь знову вмикає ретранслятори

За словами речника ДПСУ, Білорусь наразі активно допомагає Росії під час атак на Україну. Зокрема, йдеться про ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників типу "Шахед" і "Гербера".

Російські дрони, які заходять з території РФ, тримаються ближче до білоруського кордону, щоб отримувати сигнал від цих ретрансляторів.

Це дозволяє безпілотникам проникати глибше на територію України, зокрема у Рівненську, Волинську та Львівську області.

"І атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску "Ягодин" також здійснювалася за підтримки Білорусі", – заявив Демченко.

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Ретранслятори вже вимикали після попередження

За словами Демченка, раніше Білорусь уже вимикала ретранслятори після попередження президента України Володимира Зеленського про неприпустимість допомоги Росії.

Тепер ці ретранслятори знову працюють.

Водночас білоруський напрямок залишається потенційно небезпечним. Українські прикордонники наразі не фіксують поблизу кордону формування ударного угруповання, готового до нового вторгнення.

19 червня Зеленський дав Білорусі тиждень на демонтаж ретрансляторів, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні.

Пізніше президент повідомив, що з 22 червня ці ретранслятори припинили роботу.

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