Беларусь помогает российским дронам атаковать Волынь вплотную к границе с Польшей с помощью ретрансляторов, - ГПСУ

Беларусь продолжает помогать России наносить удары ударными беспилотниками по Украине, используя ретрансляторы и другие технические средства для усиления сигнала БПЛА. В последнее время российские дроны активно атакуют западные области, в частности Волынь, и долетают вплотную к границе с Польшей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга для "Укринформа" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, непосредственно на границе Украины с Беларусью существенных изменений пока не фиксируется. Признаков наращивания военного присутствия или формирования ударных группировок также нет.

"Как и ранее, наращивания или формирования ударных групп, либо в целом увеличения численности, присутствия на территории Беларуси белорусской армии или подразделений Российской Федерации - этого не отмечается", - отметил Демченко.

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В то же время Беларусь, по данным ГПСУ, продолжает содействовать российским воздушным атакам. Ретрансляторы и другие технические средства на ее территории используются для усиления сигнала российских ударных беспилотников.

"Поэтому, как мы видим, враг в последнее время, особенно с начала сентября, довольно активно применяет свои беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов и по западным областям нашего государства", - рассказал представитель ГПСУ.

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Демченко отдельно обратил внимание на атаки по Волынской области. По его словам, российские беспилотники наносят удары, в частности, в направлении пунктов пропуска у польской границы.

"В частности, это касается Волынской области, где атаки наносятся и в направлении пунктов пропуска, фактически долетая вплотную к границе с Польшей", - подчеркнул он.

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