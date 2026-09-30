Білорусь допомагає російським дронам атакувати Волинь впритул до кордону з Польщею за допомогою ретрансляторів, - ДПСУ
Білорусь продовжує допомагати Росії здійснювати атаки ударними безпілотниками по Україні, використовуючи ретранслятори та інші технічні засоби для підсилення сигналу БпЛА. Останнім часом російські дрони активно атакують західні області, зокрема Волинь, і долітають впритул до кордону з Польщею.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу в Укрінформі заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За його словами, безпосередньо на кордоні України з Білоруссю суттєвих змін наразі не фіксують. Ознак нарощування військової присутності або формування ударних угруповань також немає.
"Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності, присутності на території Білорусі чи білоруської армії, чи підрозділів Російської Федерації – цього не відмічається", – зазначив Демченко.
Водночас Білорусь, за даними ДПСУ, продовжує сприяти російським повітряним атакам. Ретранслятори та інші технічні засоби на її території використовуються для підсилення сигналу російських ударних безпілотників.
"Тому, як бачимо, ворог за останній час, особливо з початку вересня, досить активно застосовує свої безпілотні літальні апарати для ударів і по західних областях нашої держави", – розповів речник ДПСУ.
Демченко окремо звернув увагу на атаки по Волинській області. За його словами, російські безпілотники завдають ударів, зокрема, у напрямку пунктів пропуску біля польського кордону.
"Зокрема, це стосується Волинської області, коли атаки приходяться і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи впритул до кордону з Польщею", – наголосив він.
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