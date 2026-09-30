Польша не должна бойкотировать саммит G20 из-за приглашения Путина: Дипломатия сложнее, чем кажется, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не должна бойкотировать саммит "Группы двадцати" из-за приглашения президентом США Дональдом Трампом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.

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Дипломатия сложнее, чем кажется

Также Сикорский подтвердил свое участие в заседании глав МИД G20 в конце октября, независимо от того, будет ли туда приглашен российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На вопрос, должна ли Польша бойкотировать саммит G20 из-за приглашения Владимира Путина, он ответил: "Нет, не должна".

"Дипломатия сложнее, чем кажется, и порой ставит нас в неловкие ситуации, но мы должны уметь с ними справляться", — подчеркнул он.

Сикорский отметил, что приглашение Путина было плохой идеей. Он напомнил, что российскому диктатору запрещен въезд в ряд стран. Например, он не смог посетить Южную Африку из-за ордера МУС.

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Путин — нежелательный гость

"Соединенные Штаты, конечно, не являются членом МУС, но к Владимиру Путину не следует относиться как к желанному гостю, пока он ведет агрессивную колониальную войну", — добавил Сикорский.

Также он высказал мнение, что решение Трампа пригласить Путина на саммит G20 свидетельствует о том, что президент США "как бизнесмен считает, что в любой ситуации есть решения, от которых могут выиграть обе стороны".

"Это антиисторический подход к этой войне, и пока он не дает результатов, а, к сожалению, выводит Путина из изоляции", – добавил министр.

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