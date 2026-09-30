Польща не має бойкотувати саміт G20 через запрошення Путіна: Дипломатія складніша, ніж здається, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща не повинна бойкотувати саміт G20 через запрошення президентом США Дональдом Трампом російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дипломатія складніша, ніж здається

Також Сікорський підтвердив свою участь у засіданні глав МЗС G20 наприкінці жовтня, незалежно від того, чи буде запрошений туди російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

На запитання, чи повинна Польща бойкотувати саміт G20 через запрошення Володимира Путіна, він відповів: "Ні, не повинна".

"Дипломатія складніша, ніж здається, і часом ставить нас у незручні ситуації, але ми маємо вміти з ними справлятися", – наголосив він.

Сікорський зауважив, що запрошення Путіна було поганою ідеєю. Він нагадав, що російському диктатору заборонено в’їзд до низки країн. Наприклад, він не міг відвідати Південну Африку через ордер МКС.

Також читайте: Путіна треба судити як злочинця, а не запрошувати на саміт G20, - Канцелярія Навроцького

Путін - не бажаний гість

"Сполучені Штати, звичайно, не є членом МКС, але до Володимира Путіна не слід ставитися як до бажаного гостя, поки він веде агресивну колоніальну війну", – додав Сікорський.

Також він висловив думку, що рішення Трампа запросити Путіна на саміт G20 свідчить про те, що президент США "як бізнесмен вважає, що в будь-якій ситуації є рішення, від яких можуть виграти обидві сторони".

"Це антиісторичний підхід до цієї війни, і поки що він не дає результатів, а, на жаль, виводить Путіна з ізоляції", – додав міністр.

Також читайте: Участь Путіна у саміті G20 стане тестом на готовність РФ до переговорів, - Вадефуль

Що передувало?