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Новости Помощь Украине от Европы
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Учебные центры ВСУ в Украине модернизируют при поддержке Евросоюза, - Минобороны

ЕС профинансирует модернизацию учебных центров ВСУ

При поддержке Европейского Союза будет профинансирована модернизация нескольких объектов для подготовки военнослужащих на территории Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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О чем идет речь

Как отмечается, в частности, предусматривается:

  • улучшение бытовых условий проживания;
  • создание комфортной инфраструктуры;
  • модернизация имеющихся объектов.

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Проект будет реализовываться под эгидой Европейской службы внешних дел (EEAS), Управления по военному планированию и проведению операций (MPCC) и Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

За реализацию проекта будет отвечать благотворительный фонд "Вернись живым" в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

Развитие учебных центров ВСУ

Как сообщили в Минобороны, основное внимание будет сосредоточено на развитии инфраструктуры учебных центров Вооруженных Сил на территории Украины. Цель — создать современную среду для обучения и условия, необходимые для качественной подготовки военнослужащих.

Заместитель министра обороны Украины Любовь Галан подчеркнула, что модернизированные центры позволяют обучать военных на основе реального боевого опыта. По ее словам, обучение в Украине — это такой же фундамент обороны, как боеприпасы и техника, ведь оружие без подготовленных людей не работает.

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Кто может присоединиться к проекту

Проект реализуется по инициативе Европейского Союза. К его финансированию могут присоединиться все страны-партнеры, а распорядителем средств выступает Дания.

Министерства обороны Украины и Дании ранее подписали Письмо о намерениях относительно реализации проекта по модернизации одного из учебных центров ВСУ. В рамках этой договоренности Дания направила около 33 млн евро на учебную инфраструктуру, бытовые и санитарные условия, оборудование и дроны для подготовки защитников.

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Минобороны (10110) военные учения (3546) Евросоюз (18960)
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