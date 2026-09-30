Учебные центры ВСУ в Украине модернизируют при поддержке Евросоюза, - Минобороны

При поддержке Европейского Союза будет профинансирована модернизация нескольких объектов для подготовки военнослужащих на территории Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем идет речь

Как отмечается, в частности, предусматривается:

улучшение бытовых условий проживания;

создание комфортной инфраструктуры;

модернизация имеющихся объектов.

Читайте также: ЕС согласовал условия выделения 6,6 млрд евро из Фонда мира для Украины

Проект будет реализовываться под эгидой Европейской службы внешних дел (EEAS), Управления по военному планированию и проведению операций (MPCC) и Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

За реализацию проекта будет отвечать благотворительный фонд "Вернись живым" в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

Развитие учебных центров ВСУ

Как сообщили в Минобороны, основное внимание будет сосредоточено на развитии инфраструктуры учебных центров Вооруженных Сил на территории Украины. Цель — создать современную среду для обучения и условия, необходимые для качественной подготовки военнослужащих.

Заместитель министра обороны Украины Любовь Галан подчеркнула, что модернизированные центры позволяют обучать военных на основе реального боевого опыта. По ее словам, обучение в Украине — это такой же фундамент обороны, как боеприпасы и техника, ведь оружие без подготовленных людей не работает.

Читайте также: ЕС продлит еще на два года миссию EUMAM по подготовке украинских военных, - Каллас

Кто может присоединиться к проекту

Проект реализуется по инициативе Европейского Союза. К его финансированию могут присоединиться все страны-партнеры, а распорядителем средств выступает Дания.

Министерства обороны Украины и Дании ранее подписали Письмо о намерениях относительно реализации проекта по модернизации одного из учебных центров ВСУ. В рамках этой договоренности Дания направила около 33 млн евро на учебную инфраструктуру, бытовые и санитарные условия, оборудование и дроны для подготовки защитников.

Смотрите также: США и ЕС помогают закрыть небо: Украина получит почти $6 млрд на укрепление ПВО. ИНФОГРАФИКА