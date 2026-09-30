Навчальні центри ЗСУ в Україні модернізують за підтримки Євросоюзу, - Міноборони

За підтримки Європейського Союзу буде профінансовано модернізацію кількох локацій для підготовки військових на території України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться

Як зазначається, зокрема, передбачається:

покращення побутових умов для проживання;

створення комфортної інфраструктури;

удосконалення наявних об’єктів.

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Проєкт реалізовуватиметься під егідою Європейської служби зовнішніх справ (EEAS), Управління з військового планування та проведення (MPCC) та Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

За втілення проєкту відповідатиме благодійний фонд "Повернись живим" у тісній співпраці з Міністерством оборони України.

Розвиток навчальних центрів ЗСУ

Як розповіли в Міноборони, основна увага буде зосереджена на розвитку інфраструктури навчальних центрів Збройних Сил на території України. Мета – створити сучасне середовище для навчання та умови, необхідні для якісної підготовки військовослужбовців.

Заступниця міністра оборони України Любов Галан наголосила, що модернізовані центри дозволяють вчити військових за реальним бойовим досвідом. За її словами, навчання в Україні – це такий самий фундамент оборони, як боєприпаси й техніка, адже зброя без підготовлених людей не працює.

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Хто може долучитися до проєкту

Проєкт реалізується за ініціативи Європейського Союзу. До його фінансування можуть долучатися всі країни-партнери, а розпорядником коштів виступає Данія.

Міністерства оборони України та Данії раніше підписали Лист про наміри щодо реалізації проєкту з модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ. У межах цієї домовленості Данія спрямувала близько 33 млн євро на навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання та дрони для підготовки захисників.

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