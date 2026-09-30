Аварийные отключения электроэнергии введены также на Киевщине, Черниговщине и Житомирщине из-за атак врага на энергетику

Вследствие многочисленных атак противника на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на вечер 30 сентября сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Сообщается, что ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следить за актуальной информацией об отключениях можно на официальных ресурсах своего оператора системы распределения.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 30 сентября в Киеве ввели экстренные отключения света после российской атаки.

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